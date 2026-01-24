Saprissa y Alajuelense lo rechazaron, brilló en un rival directo y ahora es campeón en Europa: “Los sueños se cumplen”

Hoy, todos los fanáticos del fútbol costarricense reconocen el nombre de Anthony Contreras. El delantero de 25 años, surgido del Club Sport Herediano, recibe convocatorias esporádicas a la Selección de Costa Rica, fue parte del plantel que disputó el Mundial de Qatar 2022 y recientemente se coronó campeón del fútbol de Letonia con el Riga FC, donde acumula 36 goles en 81 partidos disputados.

El gran presente del legionario en Europa incluso lo puso nuevamente en el radar del fútbol nacional. En este mercado de fichajes, llegó a sonar como posible refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense, aunque la alternativa nunca terminó de avanzar.

La situación resulta un tanto paradójica, ya que el mismo club que donde Anthony Contreras suena como una opción interesante fue uno de los que le cerró las puertas cuando era apenas un juvenil.

Saprissa y LDA le cerraron la puertas

En sus inicios como futbolista, el delantero nacido en Metrópolis 3, un barrio humilde de Pavas, se probó en Alajuelense y recibió una negativa. Luego intentó en Deportivo Saprissa, pero otra vez le dijeron que no.

“Pero hubo un último cartucho, que fue el Herediano. Después de cada rechazo llegaba la desmotivación, pensaba que no lo iba a lograr. Era el último cartucho porque me habían dicho que intentáramos en ese último lugar. Fui con la mentalidad de darlo todo y mostrarme al máximo. Por suerte fui aceptado, sino hoy estaría haciendo otra cosa”, reconoció Contreras para La Nación.

Anthony Contreras nunca bajó los brazos (Instagram).

El salto a La Sele desde Nicoya

El atacante de 1,80m fichó con el Team en 2017, pero el punto de quiebre de su carrera no llegaría hasta 2020, cuando su rendimiento durante un préstamo en AD Guanacasteca enamoró al entonces DT de la Selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, que decidió incluirlo en la nómina rumbo a Qatar 2022.

Contreras cumplió el sueño de jugar un Mundial (Getty Images).

“Los sueños se cumplen. Así como me pasó a mí, por mi experiencia y me queda un sueño por cumplir, que es este Mundial y lograr ese objetivo que tenemos de hacer un buen papel”, decía el delantero antes de la cita máxima, en la que sumó minutos en los tres partidos que disputó el combinado tico.

¿Volverá a la Tricolor?

Tras el Mundial, Contreras no logró consolidarse como una pieza fija en la Selección y en la calamitosa Eliminatoria al Mundial 2026 tuvo muy poca participación: solo fue convocado por Miguel Herrera para las dos primeras fechas de la fase final.

Contreras sigue inflando redes en Letonia (Instageam).

Mientras tanto, en Europa siguió haciendo méritos, siendo una de las figuras del Riga que arrasó el fútbol letón en 2025 y que ahora busca volver a campeonar. El tiempo dirá si el delantero que fue descartado por Saprissa y Alajuelense puede volver a encontrar su lugar en La Sele.

