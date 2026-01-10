Es tendencia:
Aprobados por Vladimir Quesada: los tres refuerzos que Saprissa tiene en la mira tras cerrar la venta de Kenay Myrie

Con la cuantiosa inyección de capital que representa la venta de Kenay Myrie a Europa, en Saprissa surge la pregunta lógica: ¿la directiva seguirá moviéndose en el mercado? La respuesta apunta a que sí.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Tres posibles refuerzos para Vladimir Quesada.
El Deportivo Saprissa alcanzó un acuerdo que sacudió el mercado de fichajes de Costa Rica: la venta de Kenay Myrie, juvenil de 19 años y una de las grandes promesas del fútbol nacional, que continuará su carrera en el FC Copenhagen.

El salto representa un paso más que prometedor para el lateral derecho y, al mismo tiempo, un negocio redondo para las arcas tibaseñas. Según La Nación, Saprissa recibirá cerca de un millón de dólares y, además, retendrá el 15 % de los derechos del futbolista pensando en una futura reventa.

El mercado sigue abierto en Tibás

Con esta inyección de capital, surge la pregunta lógica: ¿la dirección deportiva comandada por Erick Lonnis seguirá moviéndose en el mercado? La respuesta apunta a que sí.

Kenay Myrie dará el salto a Europa (Saprissa).

El Monstruo tendría tres defensores en carpeta para reforzar la zaga de Vladimir Quesada de cara al Clausura 2026. En ninguno de los casos las negociaciones están cerca de resolverse, pero teniendo en cuenta lo desmantelada que quedó la defensa morada tras la salida de Myrie y la lesión de Óscar Duarte, se espera que al menos una opción se concrete antes del cierre de la ventana.

Los tres fichajes que analiza Saprissa

El primer apuntado es Carlos Barahona. La prioridad es encontrar un reemplazante natural para Kenay Myrie y el lateral derecho de 23 años, actualmente en Cartaginés, sería el elegido por el cuerpo técnico y la dirigencia, según La Voz Saprissista.

Carlos Barahona está en la mira de Saprissa (CS Cartaginés).

Barahona renovó su contrato con el conjunto de la Vieja Metrópoli hace seis meses y tiene vínculo hasta junio de 2027, por lo que Saprissa debería negociar una compra para quedarse con su ficha.

Otro nombre sobre la mesa morada es Fernán Faerrón. El zaguero de 25 años se mantiene en condición de agente libre desde su salida del Club Sport Herediano, hace ya más de cuatro meses. En Tigo Sports aseguraron que Saprissa ya presentó una oferta por sus servicios, pero que Faerrón la consideró baja.

Faerron habría rechazado una oferta de Saprissa (FCRF).

Además, el defensor también tendría una opción en el fútbol de Croacia, alineada con su prioridad de volver a ser legionario. Resta saber si la cúpula de Saprissa intentará mejorar la propuesta inicial, aunque por ahora su futuro parece estar lejos de Tibás.

Finalmente aparece Julio Cascante. El defensor de 32 años se encuentra sin equipo tras su salida del Austin FC, y luego de atrevar el Super Draft de la MLS se confirmó su desvinculación definitiva de la liga estadounidense.

Julio Cascante es agente libre (Austin FC).

Según La Voz Saprissista, Cascante interesa tanto a Saprissa como a Herediano: “Julio Cascante tiene acercamiento con ambos clubes y debe escoger”. Además, el legionario también manejaría ofertas del exterior, lo que mantiene abierta una negociación que promete extenderse.

