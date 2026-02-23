Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Lo dicen en Besiktas: revelan la verdadera razón de la salida de Michael Amir Murillo del Marsella y deja mal parado a De Zerbi

No terminó bien la estadía de Michael Amir Murillo en Marsella y esto fue lo que terminó desencadenando su salida al Besiktas.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Sale a la luz la verdadera razón de la salida de Michael Amir Murillo del Marsella
© BesiktasSale a la luz la verdadera razón de la salida de Michael Amir Murillo del Marsella

Desde Turquía comienzan a salir nuevas versiones sobre la salida de Michael Amir Murillo del Olympique de Marsella, luego de que desde el entorno del Besiktas JK se revelaran detalles que apuntan directamente a la gestión de Roberto De Zerbi.

Dedicado a De Zerbi: Michael Amir Murillo anotó su primer gol en Besiktas y lo festejó con un dardo para su ex DT

ver también

Dedicado a De Zerbi: Michael Amir Murillo anotó su primer gol en Besiktas y lo festejó con un dardo para su ex DT

La verdadera razón de la salida de Michael Amir Murillo del Marsella

Según informó el medio Tigo Sports Panamá, el periodista de turco, Hünkar Mutlu, reveló detalles internos sobre la salida de Amir Murillo del Olympique de Marsella.

El lateral derecho panameño Michael Amir Murillo celebra su primer gol en la Súper Liga de Turquía, contribuyendo a su equipo, el Besiktas, a vencer por goleada de 4-0 al Göztepe.
Michael Amir Murillo – Beşiktaş JK

De acuerdo con lo expuesto, el futbolista habría quedado fuera de la plantilla por decisión del estratega Zerbi como parte de un mensaje al grupo, en medio de la tensión deportiva que vivía el club.

Sin embargo, el propio Murillo aclaró posteriormente que su situación no respondió a ningún tipo de advertencia colectiva y que su destino ya estaba definido rumbo al Besiktas.

Dos días antes de la decisión final, Zerbi aparta a Murillo de la plantilla con la intención de enviar un mensaje: “te excluí de la plantilla, trabajas separado del equipo durante 1 semana, te llevaré al equipo en 1 semana”, fue lo que comentó el periodista Hünkar Mutlu sobre la postura de Zerbi en ese momento.

Publicidad

Sin embargo, comentó que Murillo aseveró lo siguiente: “formo parte del equipo, no soy el jugador al que le vas a enviar un mensaje al resto. Me dijiste que buscara equipo y encontré un equipo, encontré al Besiskas”, afirmó el periodista Hünkar Mutlu sobre lo que sucedió con el jugador canalero.

La actualidad de Murillo lejos del Marsella

Actualmente, Amir Murillo firmó contrato con el Beşiktaş JK hasta el 30 de junio de 2028, iniciando una nueva etapa en el fútbol turco donde ya logró marcar su primer gol. El lateral panameño comienza así un nuevo desafío en su carrera, consolidándose en Europa tras su salida del Olympique de Marsella.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Amir Murillo envía dardo a Marsella y Roberto De Zerbi tras marcar su primer gol con Beşiktaş
Panama

Amir Murillo envía dardo a Marsella y Roberto De Zerbi tras marcar su primer gol con Beşiktaş

Dedicado a De Zerbi: Michael Amir Murillo anotó su primer gol en Besiktas
Panama

Dedicado a De Zerbi: Michael Amir Murillo anotó su primer gol en Besiktas

Lejos de Murillo: De Zerbi dirigiría a un grande de la Premier League
Panama

Lejos de Murillo: De Zerbi dirigiría a un grande de la Premier League

Hernán Medford le marca la salida: campeón con Saprissa queda contra las cuerdas
Deportivo Saprissa

Hernán Medford le marca la salida: campeón con Saprissa queda contra las cuerdas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo