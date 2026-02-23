Lo dicen en Besiktas: revelan la verdadera razón de la salida de Michael Amir Murillo del Marsella y deja mal parado a De Zerbi

Desde Turquía comienzan a salir nuevas versiones sobre la salida de Michael Amir Murillo del Olympique de Marsella, luego de que desde el entorno del Besiktas JK se revelaran detalles que apuntan directamente a la gestión de Roberto De Zerbi.

ver también Dedicado a De Zerbi: Michael Amir Murillo anotó su primer gol en Besiktas y lo festejó con un dardo para su ex DT

La verdadera razón de la salida de Michael Amir Murillo del Marsella

Según informó el medio Tigo Sports Panamá, el periodista de turco, Hünkar Mutlu, reveló detalles internos sobre la salida de Amir Murillo del Olympique de Marsella.

Michael Amir Murillo – Beşiktaş JK

De acuerdo con lo expuesto, el futbolista habría quedado fuera de la plantilla por decisión del estratega Zerbi como parte de un mensaje al grupo, en medio de la tensión deportiva que vivía el club.

Sin embargo, el propio Murillo aclaró posteriormente que su situación no respondió a ningún tipo de advertencia colectiva y que su destino ya estaba definido rumbo al Besiktas.

Dos días antes de la decisión final, Zerbi aparta a Murillo de la plantilla con la intención de enviar un mensaje: “te excluí de la plantilla, trabajas separado del equipo durante 1 semana, te llevaré al equipo en 1 semana”, fue lo que comentó el periodista Hünkar Mutlu sobre la postura de Zerbi en ese momento.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, comentó que Murillo aseveró lo siguiente: “formo parte del equipo, no soy el jugador al que le vas a enviar un mensaje al resto. Me dijiste que buscara equipo y encontré un equipo, encontré al Besiskas”, afirmó el periodista Hünkar Mutlu sobre lo que sucedió con el jugador canalero.

La actualidad de Murillo lejos del Marsella

Actualmente, Amir Murillo firmó contrato con el Beşiktaş JK hasta el 30 de junio de 2028, iniciando una nueva etapa en el fútbol turco donde ya logró marcar su primer gol. El lateral panameño comienza así un nuevo desafío en su carrera, consolidándose en Europa tras su salida del Olympique de Marsella.