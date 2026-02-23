Fernando Piñar rompe el silencio tras ser lesionado por Orlando Sinclair con un mensaje de tres palabras que impacta a Alajuelense

El pasado sábado, Liga Deportiva Alajuelense se fue del Estadio Ricardo Saprissa Aymá no solo con la amargura de la derrota en el clásico —un 2-1 que complica su camino hacia las semifinales del Clausura 2026— sino también con preocupación por la salud de un futbolista clave en el esquema de Óscar “Machillo” Ramírez.

Se trata de Fernando Piñar, quien ingresó en el tramo final con la misión de empujar al equipo en busca del empate. Sin embargo, casi en su primera intervención recibió un fuerte codazo en el rostro por parte de Orlando Sinclair.

Desde el banco manudo estallaron los reclamos pidiendo la expulsión del atacante morado, pero el árbitro Keylor Herrera solo le mostró la tarjeta amarilla y el VAR tampoco intervino.

Fractura confirmada y mensaje para el liguismo

El lateral derecho debió ser trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano, donde horas después se confirmó el diagnóstico que se temía en Alajuela: fractura en el hueso maxilar producto del impacto.

Este lunes, Piñar rompió el silencio en sus redes sociales y envió un mensaje directo a la afición rojinegra. En una selfie compartida en sus historias de Instagram, donde se aprecia el hematoma bajo su ojo derecho, escribió tres palabras contundentes: “Volveremos más fuertes.”

Tiempos de recuperación

En futbolistas profesionales, este tipo de fractura suele implicar un período de recuperación de entre seis y ocho semanas, siempre que la consolidación ósea evolucione sin complicaciones.

En muchos casos, el regreso se da con máscara facial protectora, aunque todo dependerá de la evolución médica y de que no existan daños adicionales en la zona afectada.