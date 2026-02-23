El Clásico Nacional entre Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense sigue dejando tela para cortar. Después de la victoria del Monstruo por 2-1, desde el lado rojinegro hubo varios reclamos por lo que sucedió con el arbitraje y las decisiones que tomó sobre el final el VAR junto a Keylor Herrera.

Resulta que todo Alajuelense pidió por un penal de Pablo Arboine a Anthony Hernández cuando el partido estaba por finalizar. El árbitro principal y el VAR, a cargo de Benjamín Pineda, determinaron que no había infracción del defensor de Saprissa, por lo que no se cobró la pena máxima para el León.

ver también Sale a la luz lo que hablaron Keylor Herrera y el VAR sobre el penal que desató el escándalo en Alajuelense

Después del clásico, el periodista Ferlin Fuentes, quien se identifica como aficionado de la Liga, decidió exponer al encargado del VAR y dejó la sospecha de que pudo haber un conflicto de intereses en las decisiones arbitrales.

“Benjamín Pineda estuvo en la sala VOR en el clásico. El árbitro es dueño de un bar josefino desde donde se transmitió un programa de TV del Tuma (Martínez), personero del Saprissa. ¿Conflicto de intereses?”, escribió el periodista en sus redes sociales.

Tweet placeholder

El VAR le contesta a Ferlin Fuentes tras la polémica acusación

Después de este mensaje que envió el periodista en su cuenta personal, Benjamín Pineda salió al cruce y le contestó con una enigmática historia de Instagram en la que escribió las iniciales de Fuentes y un emoji de payaso.

Publicidad

Publicidad

La historia del encargado del VAR.

Pineda calificó, en cierta forma, las acusaciones de Ferlín Fuentes como si fuesen payasadas. Siendo lunes, la gran polémica sobre el final del Clásico Nacional sigue generando debate en las redes sociales y la opinión está muy dividida.

Publicidad

En síntesis

Saprissa venció 2-1 a Alajuelense en el Clásico Nacional arbitrado por Keylor Herrera.

El árbitro Benjamín Pineda desestimó un penal de Pablo Arboine a Anthony Hernández en el VAR.

Ferlín Fuentes denunció un presunto conflicto de intereses entre Pineda y el saprissista Tuma Martínez.

Benjamín Pineda trató al periodista de payaso.