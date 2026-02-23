Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Es oficial: la Selección de Honduras recibe respuesta final de Jesús Casas y su nombramiento como nuevo DT

El entrenador español que dirigió Irak fue pretendido por Francis Hernández para la Selección de Honduras, pero ya definió su futuro.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Jesús Casas ya definió su futuro y la Selección de Honduras tendrá que seguir buscando DT.
Jesús Casas ya definió su futuro y la Selección de Honduras tendrá que seguir buscando DT.

Jesús Casas apagó las esperanzas de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) de convertirse en el nuevo seleccionador absoluto al ser anunciado este día como el entrenador del Lion City Sailors del fútbol de Singapur.

El entrenador español de 52 años fue presentado con el club y su contrato estará vigente hasta la temporada 2027/2028, según señala el sitio oficial.

Olimpia está en crisis y Eduardo Espinel deja un mensaje que nadie esperaba a Jeaustin Campos

ver también

Olimpia está en crisis y Eduardo Espinel deja un mensaje que nadie esperaba a Jeaustin Campos

Casas se hará cargo en su primera sesión de entrenamiento como entrenador a finales de esta semana y estará en su primer encuentro cuando se enfrente al Albirex Niigata en la Liga Premier de Singapur.

El estratega se encontraba en el listado de los tres candidatos favoritos para convertirse en el entrenador de la Selección de Honduras, pero diferencias con la conformación de su cuerpo técnico provocó que el acuerdo no llegara a buen puerto, según diversos reportes.

Mientras Honduras busca DT, Jesús Casas sorprende con inesperado mensaje directo a Francis Hernández

ver también

Mientras Honduras busca DT, Jesús Casas sorprende con inesperado mensaje directo a Francis Hernández

Ahora, Francis Hernández tiene entre los candidatos a Pedro Troglio y al portugués Rui Jorge como posibles entrenadores para el proceso 2026/2030.

Otro de los que también fue descartado es el español Santi Denia ya que estaría esperando una oferta de la Premier League y tiene como prioridad dirigir a nivel de clubes.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Medford podría perder a una figura importante de Saprissa
Deportivo Saprissa

Medford podría perder a una figura importante de Saprissa

Keylor Navas y un gesto que recorre todo México
Costa Rica

Keylor Navas y un gesto que recorre todo México

Paté Centeno se pone en contra de la Unafut
Costa Rica

Paté Centeno se pone en contra de la Unafut

Olimpia está en crisis y Eduardo Espinel deja un mensaje que nadie esperaba a Jeaustin Campos
Honduras

Olimpia está en crisis y Eduardo Espinel deja un mensaje que nadie esperaba a Jeaustin Campos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo