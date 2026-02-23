Es oficial: la Selección de Honduras recibe respuesta final de Jesús Casas y su nombramiento como nuevo DT

Jesús Casas apagó las esperanzas de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) de convertirse en el nuevo seleccionador absoluto al ser anunciado este día como el entrenador del Lion City Sailors del fútbol de Singapur.

El entrenador español de 52 años fue presentado con el club y su contrato estará vigente hasta la temporada 2027/2028, según señala el sitio oficial.

ver también Olimpia está en crisis y Eduardo Espinel deja un mensaje que nadie esperaba a Jeaustin Campos

Casas se hará cargo en su primera sesión de entrenamiento como entrenador a finales de esta semana y estará en su primer encuentro cuando se enfrente al Albirex Niigata en la Liga Premier de Singapur.

El estratega se encontraba en el listado de los tres candidatos favoritos para convertirse en el entrenador de la Selección de Honduras, pero diferencias con la conformación de su cuerpo técnico provocó que el acuerdo no llegara a buen puerto, según diversos reportes.

ver también Mientras Honduras busca DT, Jesús Casas sorprende con inesperado mensaje directo a Francis Hernández

Ahora, Francis Hernández tiene entre los candidatos a Pedro Troglio y al portugués Rui Jorge como posibles entrenadores para el proceso 2026/2030.

Otro de los que también fue descartado es el español Santi Denia ya que estaría esperando una oferta de la Premier League y tiene como prioridad dirigir a nivel de clubes.

Publicidad

Publicidad