Bombazo en Panamá: Fepafut tomaría una decisión que lo puede cambiar todo después del Mundial 2026

En Panamá, la euforia mundialista no baja. Después de la gesta de la Selección Mayor rumbo al Mundial 2026, el combinado Sub-17 también sacó su boleto a la Copa del Mundo de la categoría que se celebrará en Qatar en noviembre, meses después de la cita máxima que iniciará en Canadá para la Marea Roja.

Todos los reflectores, naturalmente, se los llevarán los dirigidos por Thomas Christiansen. Su primer rival del Grupo L será Ghana, al cual enfrentarán el 17 de junio en el BMO Field de Toronto. En la misma ciudad chocará con Croacia y luego se trasladará a Nueva York para medirse a Inglaterra.

Con la intención de foguearse contra un rival similar a los ghaneses, la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) cerró dos amistosos con Sudáfrica para la fecha FIFA de marzo. Aunque puertas adentro no solo se proyecta a corto plazo, sino que también se piensa en lo que sucederá luego de la justa mundialista.

¿Se viene el VAR en la LPF?

Una de las mociones que comienza a ganar fuerza puertas adentro de la Federación, según confirmó el periodista José Ángel Rodríguez, sería la de contratar el Football Video Support (FVS) en la Liga Panameña de Fútbol para el año 2027. Una alternativa más económica que el tradicional VAR.

“Tiene un costo de 500 mil dólares por año. Este es el sistema de revisión que fue utilizado en el pasado Mundial U17. La FIFA tendría que aprobar este recurso para proceder”, detalló Rodríguez a través de su cuenta de X (ex Twitter).

El FVS requiere de menos cámaras, menos técnicos y una infraestructura menos compleja, sobre todo en cuanto a costos, con el detalle de que los entrenadores tienen dos solicitudes por partido para que se revise una jugada. Para solicitarlo, deben mostrar una tarjeta verde.

De acuerdo a la página oficial de la FIFA, esta tecnología permite intervenir en las siguientes acciones:

Gol/no gol.

Posibles penales.

Tarjetas rojas directas.

Casos de confusión de identidad (cuando el árbitro expulsa o amonesta al jugador que no cometió la infracción).

Así es la cabina del FVS. (Foto: EFE)

Datos clave

La Fepafut planea implementar el sistema FVS en la liga local para el 2027.

El sistema Football Video Support tiene un costo anual de 500 mil dólares.

Los entrenadores podrán solicitar revisiones de jugadas usando una tarjeta verde.