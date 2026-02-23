Keylor Navas es elegido para un equipo de élite y así lo anunciaron: “¿Alguien lo dudaba?”

La más reciente victoria de Pumas UNAM tuvo como protagonista indiscutible a Keylor Navas, quien volvió a ser determinante bajo los tres palos en el triunfo 2-0 frente a CF Monterrey, correspondiente a la jornada 7 de la Liga MX.

Aunque los universitarios sellaron el resultado gracias a un doblete de Álvaro Angulo, las intervenciones del guardameta tico resultaron clave para sostener el marcador y asegurar los tres puntos.

ver también Lo aplaude todo Pumas: el gran gesto de Keylor Navas con un compañero que da que hablar en México

ver también “Volver a Madrid”: Keylor Navas confirma su futuro después de Pumas con una sentencia que sacude a Saprissa

Keylor Navas se ubicó en el equipo de la semana en la Liga MX

Keylor Navas fue incluido en el once ideal de la jornada 7, de acuerdo con los registros de Sofascore, tras firmar una actuación sobresaliente en la victoria 2-0 frente a CF Monterrey.

El tico fue figura al completar hasta 10 atajadas decisivas, mantuvo su arco en cero y recibió la calificación más alta con 9.0 por encima del resto. Es la tercera valla invicta que registra Keylor Navas en lo que va del Clausura.

Keylor Navas a través de su cuenta oficial de IG

“Keylor Navas está en el equipo de la semana de la Liga MX de Sofascore. 10 atajadas. Potería a cero. Victoria. ¿Alguien lo dudaba?”, publicó también la cuenta de Offside Comunicación en sus redes.

Publicidad

Publicidad

Además del arco en cero, Keylor Navas dejó números contundentes en el triunfo ante CF Monterrey, al registrar 56 toques de balón, dos despejes, 10 atajadas clave, ocho pases largos acertados y un 65% de precisión en sus entregas.

Once idea de la jornada 7 en la Liga MX según Sofascore

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Keylor Navas con Pumas en la Liga MX?

Los Pumas de Keylor Navas volverán a la acción el sábado 28 de febrero como visitante ante Tijuana desde el Estadio Caliente por la jornada 8 del Torneo Clausura en la Liga MX.