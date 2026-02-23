Explota la polémica: Erick Lonnis rompe el silencio en Saprissa y dice lo que nadie se anima sobre la expulsión de Alajuelense

El Clásico Nacional entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense no solo dejó un 2-1 a favor del Monstruo en la Cueva, también abrió una caja de polémicas arbitrales que todavía generan discusión en todo el país.

La expulsión de Aarón Salazar, el penal señalado a Alexis Gamboa por una acción sobre Ariel Rodríguez, el choque entre Guillermo Villalobos y David Guzmán en el área rojinegra, el codazo de Orlando Sinclair sobre Fernando Piñar y la sujeción de Pablo Arboine a Anthony Hernández en los minutos finales encendieron los ánimos en ambos bandos.

Desde el lado manudo, la molestia fue evidente. El debate se trasladó rápidamente a programas deportivos y redes sociales, donde el uso del videoarbitraje volvió a colocarse en el centro de la escena. En ese contexto, Erick Lonnis, miembro del comité deportivo del Deportivo Saprissa y director del programa DeportemásCR, rompió el silencio y fue más allá de un análisis puntual de las jugadas.

La dura postura de Erick Lonnis

Tras revisar el clásico en su espacio, el exguardameta dejó una postura que sorprendió incluso a muchos morados: cuestionó abiertamente la utilidad del VAR en el fútbol costarricense.

“Cuando usted dice el árbitro de Keylor Herrera, yo a veces prefiero árbitros como Keylor Herrera que digan, yo pito esto y yo asumo la responsabilidad, algo así como Ramón Luis Méndez, que en paz descanse…”, comentó Lonnis, apelando a una figura de autoridad clásica dentro del arbitraje nacional. Su mensaje apunta a la responsabilidad directa del juez central sin depender de revisiones prolongadas.

Pero fue aún más tajante. “Yo quitaría el VAR. Yo quito el VAR porque ahora hay más polémica, mejor que sea uno el responsable y uno dice, se equivocó, Jeaustin, y ya está. Lo llamaron, no lo llamaron. Bueno, fue lo que yo vi o fue lo que no vi. Y vuelvo un poco a las raíces, pero eso de estar esperando cinco minutos para que den una decisión es…”, añadió, dejando clara su incomodidad con el sistema implementado desde setiembre de 2024 en el fútbol nacional.

Mientras Alajuelense reclama y Saprissa celebra el resultado, la discusión ahora se centra en si la herramienta realmente cumple su propósito o si, como plantea Lonnis, termina generando más ruido que certezas en el juego más pasional del país.