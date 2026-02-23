Marcelo Gallardo se va de River: el día que Saprissa desató la bronca del DT ante los ojos de Sudamérica

Este lunes, Marcelo Gallardo anunció que no continuará como entrenador de River Plate. La noticia sacudió al fútbol argentino no por la actualidad futbolística del Millonario, que perdió diez de los últimos quince partidos, sino por el peso de su figura: se trata del DT más ganador en la historia del club, con 14 títulos.

Su regreso a River en agosto de 2024 estuvo signado por varios golpes (como la derrota 2-0 en el Superclásico ante Boca o la final de Copa Argentina que le ganó Independiente Rivadavia) y eliminaciones a nivel local e internacional, siendo las más dolorosas las de Copa Libertadores. El éxito del primer ciclo, en el que Deportivo Saprissa tuvo una breve aparición, se tornó imposible de repetir.

Gallardo confirmó su partida a través de un video en sus redes sociales y explicó que dirigirá su último partido este jueves 26 de febrero, contra el Banfield de Pedro Troglio, quien suena una vez más para dirigir a la selección de Honduras.

El día que Saprissa generó el enojo de Gallardo

El 8 de julio de 2018, River Plate venció 1-0 a Saprissa en su primer amistoso de pretemporada albergado por el estadio Wide World of Sports de Orlando, Estados Unidos. Ignacio “Nacho” Fernández anotó el único gol del partido, que tuvo en cancha a figuras del actual plantel morado: Mariano Torres y Ricardo Blanco. En el banquillo estaba Vladimir Quesada.

Sin embargo, el momento más destacado del fogueo llegó en el entretiempo, cuando Gallardo llamó a sus jugadores para regañarlos por estar jugando de forma apática contra el por entonces campeón del fútbol costarricense.

“La puesta a punto la tenemos que provocar nosotros, eh. ¡La tenemos que provocar nosotros! Con los errores, pero la tenemos que provocar con esfuerzos reiterados. Es un entrenamiento esto, es como un entrenamiento. No como un partido oficial de pretemporada, pero reiteración de esfuerzos, ta, ta, ta, ta, ta. ¿No doy más?, ¿estoy cansado? Chau, salgo y mañana volvemos a trabajar y pasado volvemos a trabajar, pero la puesta a punto es esa”, dijo el “Muñeco”.

Mariano Torres marcando a Ignacio Fernández, el autor del gol con el que perdió Saprissa. (Foto: River)

Y remató: “Si voy a jugar para pasarla bien y hacer el poco esfuerzo, no sirve de nada. Prefiero entrenar porque después, cuando vayamos a jugar un partido en serio, nos van a pasar por arriba. ¿Por qué? Porque no hacemos el esfuerzo reiterado. ¿Estamos? Nosotros estamos trabajando para eso, estamos trabajando para hacer esfuerzos reiterados. Vamos a hacerlo ahora, eh, que nos sirva este partido para hacerlo ahora, ¿estamos?”.

Para entonces, el estratega había ganado una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, dos Recopas Sudamericanas, una Suruga Bank, dos Copas Argentinas y una Supercopa Argentina. Después de ponerse a tono en esa pretemporada, que inició con la “S”, ganó la histórica Copa Libertadores frente a Boca en Madrid.

