Tras vender a Kenay Myrie a Europa, Saprissa ya le encontró reemplazante y juega en Costa Rica: “Está en la mira”

Saprissa ya busca un nuevo lateral para ocupar la vacante que dejará Kenay Myrie con su salida al Copenhague.

Por Juan Fittipaldi

El lateral se irá a Dinamarca.
El lateral se irá a Dinamarca.

Este viernes se dio a conocer que Kenay Myrie será nuevo jugador del FC Copenhague de Dinamarca. El lateral derecho dejará el Deportivo Saprissa y firmará su contrato por los próximos cuatro años y medio a la espera de viajar al país nórdico.

Para la buena fortuna de Saprissa, el futbolista de 19 años le deja una cifra cercana al millón de dólares a la institución morada. No sólo eso, sino que el Monstruo guardará un 15% de los derechos en caso de una futura venta de Kenay.

Ahora con su salida, Saprissa ya se puso rápidamente a buscar un futbolista que pueda reemplazarlo. El elegido, según la información de La Voz Saprissista, es Carlos Barahona, futbolista de 23 años que se desempeña en el Cartaginés.

El lateral tiene contrato con el equipo de Cartago hasta el 30 de junio de 2027. Renovó hace seis meses. Por este motivo, tendrá que negociar a través de una venta para quedarse con su ficha si así lo desea.

¿Cuánto podría pagar Saprissa por Carlos Barahona?

Teniendo en cuenta que Saprissa obtendrá un millón de dólares por el traspaso de Kenay Myrie, no tendría problemas en abonar lo que podría costar Barahona. Según el sitio Transfermarkt, tiene un valor cercano a los 300 mil dólares.

En lo que se disputó de la temporada, cuando Andrés Carevic era su entrenador en el equipo brumoso, Barahona fue el lateral indiscutido por la banda derecha. Jugó 20 encuentros y debió ausentarse en otros cuatro debido a un esguince de tobillo.

