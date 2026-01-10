La próxima semana comenzará el Torneo Clausura 2026 de la Liga Promérica. El Deportivo Saprissa buscará romper la sequía de campeonatos nacionales en este semestre. En la previa del debut, el Monstruo ya tiene malas noticias que complican los planes del DT.

Vladimir Quesada recibió dos refuerzos extranjeros para su planilla en este mercado de fichajes. El panameño Tomás Rodríguez llegó desde el Sporting San Miguelito y el nicaragüense Bancy Hernández del Real Estelí. Ambos ya se entrenan con el equipo hace algunas semanas, lo mismo sucede con Luis Paradela, regresado de su préstamo con el Universidad de Craiova.

Para mala fortuna del entrenador, ninguno de los tres podrá decir presente en el estreno de Saprissa este martes ante Puntarenas FC. El propio Vladimir confirmó este viernes la noticia que lo obliga a dejarlos fuera de la convocatoria.

Saprissa no tendrá a los nuevos extranjeros para el inicio del Clausura 2026

“Lamentablemente todavía no pueden saltar al terreno de juego, no pueden estar con nosotros, pero esperamos que lo más pronto posible se puedan resolver estas situaciones”, explicó el técnico sobre los trámites administrativos que Saprissa aún no pudo solucionar.

De esta manera, la afición de Saprissa deberá esperar para verlos en el terreno de juego, ya que tienen que obtener los permisos de trabajo correspondientes al ingresar a territorio costarricense.

El refuerzo que sí estará a disposición de Vladimir Quesada para el debut

El que sí estará en condiciones de hacer su debut es Minor Álvarez. Al ser futbolista nacional no necesita documentación extra. No obstante, Vladimir Quesada tiene que decidir quién será el portero titular, ya que Isaac Alfaro y Abraham Madriz están en la misma línea que el experimentado guardameta.

