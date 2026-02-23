Fedefútbol interviene en el escándalo: Saprissa y Alajuelense reciben la notificación que provoca revuelo tras el clásico

El pasado sábado, el Deportivo Saprissa puso fin a una racha adversa de ocho clásicos nacionales sin victorias al derrotar 2-1 en La Cueva a Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, el triunfo morado quedó rápidamente eclipsado por la polémica arbitral que marcó el encuentro.

Las decisiones del árbitro central Keylor Herrera y del encargado del VAR, Benjamín Pineda, generaron un fuerte debate. Al finalizar el partido, el presidente manudo, Joseph Joseph, cuestionó abiertamente el criterio arbitral: señaló el penal de Alexis Gamboa que definió el juego, el codazo de Orlando Sinclair que terminó en la fractura de Fernando Piñar, la roja a Aarón Salazar y un supuesto penal no sancionado a Anthony Hernández.

“Los partidos deben ser definidos por los jugadores y no por otras cosas. Con Benjamín Pineda en el VAR hemos tenido problemas, no es la primera vez. Yo quiero ver muchas cosas positivas, pero hoy hubo unos errores muy gruesos”, disparó el jerarca rojinegro.

La Comisión de Arbitraje reacciona

Con ese escenario, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) volvió a quedar en el foco a través de su Comisión de Arbitraje, presidida por el ex referí chileno Enrique Osses. La presión creció especialmente desde el entorno liguista, que exige explicaciones tras lo ocurrido en el clásico nacional.

Este lunes, el periodista Miguel Calderón informó en su cuenta de X que la Comisión no se quedará de brazos cruzados. “La Comisión de Arbitraje revisará este lunes toda la jugada de la polémica al final del clásico. Mañana liberarán los audios del VAR y darán una posición oficial”, publicó, anticipando una respuesta institucional.

Posibles sanciones en el horizonte

En caso de confirmarse errores en la aplicación del reglamento, ya sea por parte de Herrera o de su asistente en la cabina VAR, la Comisión podría evaluar sanciones de cara a las próximas jornadas del Clausura 2026.

Las próximas horas serán determinantes para conocer el criterio definitivo de la Fedefútbol y la resolución final en una controversia que está sacudiendo al fútbol de Costa Rica.