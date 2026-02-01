“Fue de terror”: Kenay Myrie sufrió una dura goleada en Copenhague y así lo criticaron

Este domingo 1 de febrero, Kenay Myrie fue titular y disputó los 90 minutos del amistoso que enfrentó a su equipo, el FC Copenhague, frente al AGF, actual líder de la Superliga de Dinamarca. Fue una prueba exigente ante un rival en gran forma y en la antesala del reinicio oficial de la temporada.

Para este compromiso, el ex Deportivo Saprissa inició como lateral izquierdo, jugando a perfil cambiado debido al debut del lateral portugués Aurélio Buta, quien se perfila como su principal competidor por la banda. Ya en el complemento, Myrie actuó en su posición natural.

Derrota inapelable y críticas a Kenay Myrie

El resultado no pudo haber sido peor: derrota por 4-0, con cuatro goles recibidos en apenas 15 minutos del complemento. El quiebre del partido dejó expuestas las falencias defensivas del Copenhague y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de cara al arranque del campeonato.

Las críticas no tardaron en llegar. El periodista ecuatoriano Julio Vacacela fue contundente al evaluar el rendimiento del costarricense: “Los nuevos fichajes, que han llegado tarde y en posiciones repetidas (dos laterales derechos) tampoco dan esperanzas inmediata“, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

“Lo ocurrido tras el descanso fue de terror. Entró Garananga por Buta y Kenay Myrie pasó a la banda diestra. En cuarto de hora el equipo recibió cuatro goles. Kenay deja muchos espacios a sus espaldas”, sentenció Vacacela.

El analista sudamericano amplió su análisis con un matiz: “Kenay es un jugador de vocación ofensiva y lucha por demostrarlo, pero esta vez se puede decir que no estuvo en su día más destacado. Lo positivo para el costarricense es que por primera vez tuvo 90 minutos, pero es un toque de atención”.

¿Cuándo vuelve a jugar Kenay Myrie?

El próximo compromiso del Copenhague será el 8 de febrero ante el escolta Midtjylland, en el regreso de la Superliga danesa tras la obligada pausa de invierno.

El equipo de Kenay Myrie se ubica en el quinto puesto de la clasificación con 28 puntos, mientras que el líder es su reciente verdugo, el AGF, con 40 unidades luego de 18 jornadas.