Apartado por el Copenhague: Kenay Myrie sufre un duro revés en Europa y Saprissa enciende las alarmas

Todo parecía indicar que este domingo 8 de febrero Kenay Myrie tendría la oportunidad de hacer su debut oficial con el FC Copenhague, el club más importante del fútbol danés.

El lateral derecho de 19 años, transferido por un millón de euros desde el Deportivo Saprissa —que además conserva un porcentaje de su ficha— había sido titular y completado los 90 minutos en el amistoso ante AGF del pasado fin de semana.

ver también Más de 2 millones de euros: campeón con Saprissa da el salto que puede transformar su carrera en Europa

Kenay Myrie marginado en Dinamarca

Sin embargo, aunque Myrie formó parte de la delegación que viajó a la región de Jutland para enfrentar a Midtjylland por la jornada 19 de la Superliga, ni siquiera apareció en el banco en la derrota 2-1. La ausencia del ex morado llamó especialmente la atención porque, de los 21 jugadores convocados, fue el único que quedó apartado, sin sumar minutos ni integrar el banquillo.

Desde el club danés no hubo explicaciones oficiales sobre la decisión, lo que alimenta interrogantes tanto en Dinamarca como en Costa Rica, donde siguen de cerca la evolución del juvenil.

Kenay Myrie no estuvo presente en la derrota del Copenhague (Instagram).

Hay que considerar que el defensor todavía atraviesa su proceso de adaptación al ritmo del fútbol europeo y a condiciones metereológicas muy distintas a las que presenta San Juan de Tibás.

Publicidad

Publicidad

El duelo ante Midtjylland, por ejemplo, se disputó en una cancha prácticamente congelada, escenario que puede parecer casi alienígena para un futbolista formado en el clima tropical de Centroamérica.

Competencia fuerte en el carril derecho

El lateral derecho titular fue otro fichaje reciente, el portugués Aurelio Buta, quien según el periodista Julio Vacacela tuvo un desempeño correcto pese a la derrota e incluso salvó un gol en la primera mitad.

Publicidad

“Le va a tocar trabajar muy duro a Kenay si quiere quitarse la etiqueta de proyecto”, analizó Vacacela. El periodista también remarcó que la llegada de otro lateral derecho al plantel reduce las oportunidades inmediatas, incluso en un contexto donde el Copenhague ya no pelea por el título nacional.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

ver también Mientras Spartak Moscú rechazó una oferta de 15 millones de euros por Manfred Ugalde, esto es lo que pide para dejarlo salir

Se trata de un inicio más complejo de lo esperado para el joven formado en Saprissa, que igualmente tiene margen de sobra para adaptarse, sumar experiencia y empezar a pelear un puesto.