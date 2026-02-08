Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Legionarios

Apartado por el Copenhague: Kenay Myrie sufre un duro revés en Europa y Saprissa enciende las alarmas

El cuerpo técnico de Copenhague tomó una inesperada decisión con Kenay Myrie y su adaptación al fútbol de Europa empieza a generar preocupación en Saprissa.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Un inicio turbulento para Kenay Myrie en Dinamarca.
© Instagram.Un inicio turbulento para Kenay Myrie en Dinamarca.

Todo parecía indicar que este domingo 8 de febrero Kenay Myrie tendría la oportunidad de hacer su debut oficial con el FC Copenhague, el club más importante del fútbol danés.

El lateral derecho de 19 años, transferido por un millón de euros desde el Deportivo Saprissa —que además conserva un porcentaje de su ficha— había sido titular y completado los 90 minutos en el amistoso ante AGF del pasado fin de semana.

Más de 2 millones de euros: campeón con Saprissa da el salto que puede transformar su carrera en Europa

ver también

Más de 2 millones de euros: campeón con Saprissa da el salto que puede transformar su carrera en Europa

Kenay Myrie marginado en Dinamarca

Sin embargo, aunque Myrie formó parte de la delegación que viajó a la región de Jutland para enfrentar a Midtjylland por la jornada 19 de la Superliga, ni siquiera apareció en el banco en la derrota 2-1. La ausencia del ex morado llamó especialmente la atención porque, de los 21 jugadores convocados, fue el único que quedó apartado, sin sumar minutos ni integrar el banquillo.

Desde el club danés no hubo explicaciones oficiales sobre la decisión, lo que alimenta interrogantes tanto en Dinamarca como en Costa Rica, donde siguen de cerca la evolución del juvenil.

Kenay Myrie no estuvo presente en la derrota del Copenhague (Instagram).

Kenay Myrie no estuvo presente en la derrota del Copenhague (Instagram).

Hay que considerar que el defensor todavía atraviesa su proceso de adaptación al ritmo del fútbol europeo y a condiciones metereológicas muy distintas a las que presenta San Juan de Tibás.

Publicidad

El duelo ante Midtjylland, por ejemplo, se disputó en una cancha prácticamente congelada, escenario que puede parecer casi alienígena para un futbolista formado en el clima tropical de Centroamérica.

Competencia fuerte en el carril derecho

El lateral derecho titular fue otro fichaje reciente, el portugués Aurelio Buta, quien según el periodista Julio Vacacela tuvo un desempeño correcto pese a la derrota e incluso salvó un gol en la primera mitad.

Publicidad

Le va a tocar trabajar muy duro a Kenay si quiere quitarse la etiqueta de proyecto”, analizó Vacacela. El periodista también remarcó que la llegada de otro lateral derecho al plantel reduce las oportunidades inmediatas, incluso en un contexto donde el Copenhague ya no pelea por el título nacional.

Tweet placeholder
Publicidad
Mientras Spartak Moscú rechazó una oferta de 15 millones de euros por Manfred Ugalde, esto es lo que pide para dejarlo salir

ver también

Mientras Spartak Moscú rechazó una oferta de 15 millones de euros por Manfred Ugalde, esto es lo que pide para dejarlo salir

Se trata de un inicio más complejo de lo esperado para el joven formado en Saprissa, que igualmente tiene margen de sobra para adaptarse, sumar experiencia y empezar a pelear un puesto.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Fue de terror”: Kenay Myrie sufrió una goleada y así lo criticaron
Costa Rica

“Fue de terror”: Kenay Myrie sufrió una goleada y así lo criticaron

Preocupación por Kenay Myrie
Costa Rica

Preocupación por Kenay Myrie

Kenay Myrie sonríe: la gran noticia que recibió
Costa Rica

Kenay Myrie sonríe: la gran noticia que recibió

Costa Rica y Guatemala, a un paso del Mundial 2026
Concacaf

Costa Rica y Guatemala, a un paso del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo