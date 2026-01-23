Preocupación por Kenay Myrie: el accidentado debut del ex Saprissa que encendió las alarmas en Copenhague

El debut de Kenay Myrie con el FC Copenhague dejó sensaciones encontradas. Por un lado, el joven lateral costarricense vivió su primer partido con la camiseta del club danés, un paso importante en su carrera tras su salida del Deportivo Saprissa. Por otro, un fuerte choque en el inicio del encuentro generó momentos de preocupación.

Myrie fue titular este martes en el partido amistoso ante el Boldklubben af 1893, compromiso preparatorio para la temporada danesa. Durante los primeros minutos, el exmorado mostró seguridad y buen ritmo, integrándose con normalidad al funcionamiento del equipo.

La jugada que encendió las alarmas

Sin embargo, a los 19 minutos de juego, el encuentro tuvo un momento tenso. Kenay Myrie protagonizó un duro choque con un rival, acción que lo dejó tendido en el césped y obligó al ingreso del cuerpo médico del Copenhague. Durante varios instantes, el lateral fue atendido en el terreno de juego, mientras se evaluaba su estado.

La escena encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico como entre sus compañeros, tomando en cuenta que se trata de uno de los refuerzos recientes del club y una apuesta a futuro.



Por fortuna, tras la atención médica, Myrie logró ponerse de pie y continuar el partido con normalidad, disipando los temores iniciales. El costarricense no mostró signos evidentes de lesión grave y pudo seguir compitiendo sin mayores inconvenientes.

Aunque el susto no pasó a mayores, el episodio marcó un debut accidentado, que dejó claro el nivel de exigencia física que enfrenta el joven defensor en su nueva etapa en Europa. En Copenhague celebran que todo haya quedado en un golpe, mientras Kenay Myrie sigue dando sus primeros pasos como legionario.