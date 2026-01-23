Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Preocupación por Kenay Myrie: el accidentado debut del ex Saprissa que encendió las alarmas en Copenhague

Después de tanto esperar, Kenay Myrie debutó con el Copenaghue en un amistoso, pero no todo fue color de rosa.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Kenay Myrie encendió las alarmas.
Kenay Myrie encendió las alarmas.

El debut de Kenay Myrie con el FC Copenhague dejó sensaciones encontradas. Por un lado, el joven lateral costarricense vivió su primer partido con la camiseta del club danés, un paso importante en su carrera tras su salida del Deportivo Saprissa. Por otro, un fuerte choque en el inicio del encuentro generó momentos de preocupación.

Myrie fue titular este martes en el partido amistoso ante el Boldklubben af 1893, compromiso preparatorio para la temporada danesa. Durante los primeros minutos, el exmorado mostró seguridad y buen ritmo, integrándose con normalidad al funcionamiento del equipo.

La jugada que encendió las alarmas

Sin embargo, a los 19 minutos de juego, el encuentro tuvo un momento tenso. Kenay Myrie protagonizó un duro choque con un rival, acción que lo dejó tendido en el césped y obligó al ingreso del cuerpo médico del Copenhague. Durante varios instantes, el lateral fue atendido en el terreno de juego, mientras se evaluaba su estado.

La escena encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico como entre sus compañeros, tomando en cuenta que se trata de uno de los refuerzos recientes del club y una apuesta a futuro.

Tweet placeholder

Por fortuna, tras la atención médica, Myrie logró ponerse de pie y continuar el partido con normalidad, disipando los temores iniciales. El costarricense no mostró signos evidentes de lesión grave y pudo seguir compitiendo sin mayores inconvenientes.

Publicidad
Leo Moreira carga contra Saprissa y expone a Vladimir Quesada con la frase que indigna a la afición morada

ver también

Leo Moreira carga contra Saprissa y expone a Vladimir Quesada con la frase que indigna a la afición morada

Aunque el susto no pasó a mayores, el episodio marcó un debut accidentado, que dejó claro el nivel de exigencia física que enfrenta el joven defensor en su nueva etapa en Europa. En Copenhague celebran que todo haya quedado en un golpe, mientras Kenay Myrie sigue dando sus primeros pasos como legionario.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Kenay Myrie sonríe: la gran noticia que recibió
Costa Rica

Kenay Myrie sonríe: la gran noticia que recibió

Sorpresa en Saprissa: Kenay Myrie recibe una dura noticia tras su fichaje con el Copenhagen
Deportivo Saprissa

Sorpresa en Saprissa: Kenay Myrie recibe una dura noticia tras su fichaje con el Copenhagen

Saprissa confirma el fichaje que quedará en la historia
Deportivo Saprissa

Saprissa confirma el fichaje que quedará en la historia

No es Genoa: el futuro de Kervin Arriaga en Europa da un giro inesperado
Honduras

No es Genoa: el futuro de Kervin Arriaga en Europa da un giro inesperado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo