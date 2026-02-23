Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Selección de Costa Rica

“Ya llegó a su fin”: Rónald González confirma la noticia que acerca al nuevo DT de Costa Rica

El director de selecciones se reunió con el tercer candidato para llegar a la Tricolor y dejó una importante confirmación.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El nuevo DT se anunciará pronto.
© ESPNEl nuevo DT se anunciará pronto.

La carrera por el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica está en la etapa final. Los tres candidatos que eligió la Fedefútbol, tras la presentación de Rónald González, ya fueron entrevistados y todo se definirá en los próximos días.

El último candidato que faltaba por conocer era Fernando Batista, ya que Robert Moreno y Patrick Kluivert ya habían sido contactados por la Federación en Madrid días atrás. El argentino estuvo reunido con el director de selecciones nacionales en Panamá.

Ronald González ya lo sabe: Fedefútbol da su veredicto y tiene un preferido para asumir en Costa Rica

ver también

Ronald González ya lo sabe: Fedefútbol da su veredicto y tiene un preferido para asumir en Costa Rica

Rónald González se reunió con Fernando Batista y confirmó la decisión

Después de haber estado con el ex DT de la Selección de Venezuela, Rónald González fue entrevistado en su llegada al país. “Vengo contento, las tres entrevistas han sido muy provechosas. Han demostrado una gran parte profesional. Ellos no van a empezar con desconocimiento, ya tienen su juicio“, expresó tras el encuentro con Batista.

Tweet placeholder

Además, confirmó que la búsqueda de nuevos entrenadores ya estaría cerrada pese a que aún llegan más opciones a las oficinas de la Fedefútbol: “Han llegado un montón de aspirantes. A cada rato llegan currículums, pero el proceso que iniciamos con estas tres entrevistas ya llegó a su fin“.

Y agregó: “No es fácil coordinar, la gente piensa que es nombrar un técnico así no más. Esta decisión debemos analizarla bien porque nos va a marcar el futuro en los próximos cuatro años“.

Publicidad
Tweet placeholder

Con la reunión que tuvo con Fernando Batista, la Selección de Costa Rica se prepara para recibir nuevamente a un técnico extranjero. Teniendo en cuenta el gusto que se filtró desde la Federación, Robert Moreno está por encima de Patrick Kluivert, aunque resta saber qué posición ocupa el argentino después de que sea conocido por González.

Publicidad

En resumen

  • Rónald González finalizó las entrevistas con Robert Moreno, Patrick Kluivert y Fernando Batista.
  • El director de selecciones nacionales descartó recibir más currículums tras concluir el proceso.
  • La Fedefútbol definirá al nuevo entrenador extranjero de Costa Rica en los próximos días.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Gustavo Alfaro en el radar de Costa Rica
Costa Rica

Gustavo Alfaro en el radar de Costa Rica

Rónald González impacta de lleno en Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Rónald González impacta de lleno en Alajuelense

"Se ha inclinado por...": Ronald González confirma lo que decidió Fedefútbol sobre el nuevo DT de Costa Rica
Costa Rica

"Se ha inclinado por...": Ronald González confirma lo que decidió Fedefútbol sobre el nuevo DT de Costa Rica

Marcelo Gallardo se va de River: el día que Saprissa desató la bronca del DT
Deportivo Saprissa

Marcelo Gallardo se va de River: el día que Saprissa desató la bronca del DT

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo