“Ya llegó a su fin”: Rónald González confirma la noticia que acerca al nuevo DT de Costa Rica

La carrera por el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica está en la etapa final. Los tres candidatos que eligió la Fedefútbol, tras la presentación de Rónald González, ya fueron entrevistados y todo se definirá en los próximos días.

El último candidato que faltaba por conocer era Fernando Batista, ya que Robert Moreno y Patrick Kluivert ya habían sido contactados por la Federación en Madrid días atrás. El argentino estuvo reunido con el director de selecciones nacionales en Panamá.

Rónald González se reunió con Fernando Batista y confirmó la decisión

Después de haber estado con el ex DT de la Selección de Venezuela, Rónald González fue entrevistado en su llegada al país. “Vengo contento, las tres entrevistas han sido muy provechosas. Han demostrado una gran parte profesional. Ellos no van a empezar con desconocimiento, ya tienen su juicio“, expresó tras el encuentro con Batista.

Además, confirmó que la búsqueda de nuevos entrenadores ya estaría cerrada pese a que aún llegan más opciones a las oficinas de la Fedefútbol: “Han llegado un montón de aspirantes. A cada rato llegan currículums, pero el proceso que iniciamos con estas tres entrevistas ya llegó a su fin“.

Y agregó: “No es fácil coordinar, la gente piensa que es nombrar un técnico así no más. Esta decisión debemos analizarla bien porque nos va a marcar el futuro en los próximos cuatro años“.

Con la reunión que tuvo con Fernando Batista, la Selección de Costa Rica se prepara para recibir nuevamente a un técnico extranjero. Teniendo en cuenta el gusto que se filtró desde la Federación, Robert Moreno está por encima de Patrick Kluivert, aunque resta saber qué posición ocupa el argentino después de que sea conocido por González.

En resumen

Rónald González finalizó las entrevistas con Robert Moreno , Patrick Kluivert y Fernando Batista .

finalizó las entrevistas con , y . El director de selecciones nacionales descartó recibir más currículums tras concluir el proceso.

tras concluir el proceso. La Fedefútbol definirá al nuevo entrenador extranjero de Costa Rica en los próximos días.