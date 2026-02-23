Hernán Medford le marca la salida: campeón con Saprissa queda contra las cuerdas en medio del Clausura 2026

En apenas cinco partidos, Hernán Medford logró enderezar el rumbo de un Deportivo Saprissa que venía tambaleándose en el arranque de 2026 bajo la conducción de Vladimir Quesada.

El “Pelícano” ganó todo lo que jugó desde su regreso al banquillo —incluido el clásico ante Liga Deportiva Alajuelense— y ahora el cuadro morado vuelve a meterse en la pelea del Clausura 2026, pisándole los talones a Herediano y Cartaginés en la lucha por el liderato.

Hernán Medford borró a una figura

Para provocar este cambio tan marcado, Medford no dudó en tomar decisiones fuertes. Una de las más resonantes fue marginar a un futbolista que había sido importante para el cuerpo técnico anterior: Marvin Loría.

Marvin Loría pierde terreno con Hernán Medford (Instagram).

Con el nuevo DT, el extremo de 28 años solo vio acción en la serie ante Carmelita por el Torneo de Copa, donde Medford plantó un equipo absolutamente alternativo y donde, además, Loría fue recibido con silbidos en La Cueva, reflejo de una relación muy deteriorada con la afición.

Marvin Loría se acerca a la salida

El panorama no parece mejorar para el ex MLS, que supo ser bicampeón nacional en su primera etapa en Tibás. Desde la llegada de Medford, Loría no disputó ni un solo minuto por el Clausura 2026: quedó fuera de convocatoria ante AD San Carlos, fue suplente frente a Liberia y volvió a quedar apartado del banco en el clásico del sábado.

Con ese panorama, el futuro de Marvin Loría en San Juan de Tibás se torna cada vez más incierto. La falta de oportunidades, sumada al clima tenso con la hinchada, abre la puerta a un posible cambio de rumbo una vez finalizada la temporada.

Datos claves

–Hernán Medford ganó los cinco partidos disputados desde su regreso al Deportivo Saprissa.

–Marvin Loría no suma ningún minuto en el Clausura 2026 bajo el mando del nuevo técnico.

-El extremo de 28 años solo jugó el Torneo de Copa ante el equipo Carmelita y su futuro en Tibás es incierto.