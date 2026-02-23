Municipal lo aplaude: Erik López le envía una advertencia a Comunicaciones que calienta el Clásico 336

El Clásico 336 está a la vuelta de la esquina. Municipal y Comunicaciones se citarán este miércoles en el Estadio Cementos Progreso para disputar el partido más vibrante de la jornada 9, con la clara ambición de ganarlo para sacar ventaja en la lucha por el primer lugar del Torneo Clausura 2026.

Los Rojos son líderes, con 15 puntos, y en el quinto lugar están los Cremas, con 13, pero cerca de los puestos de descenso directo en la acumulada. En esa situación se resume buena parte del morbo que acumula el encuentro, en el que los reflectores de la afición visitante se posarán inevitablemente sobre el futbolista Erik López.

El delantero paraguayo llegó en este mercado procedente del Olimpia de su país como uno de los grandes fichajes de Mario Acevedo. Recién tuvo la habilitación para debutar en el empate 1-1 con Achuapa, sumó 22 minutos en el 0-0 ante Cobán y se destapó con un doblete en el reciente triunfo 4-2 sobre el campeón, Antigua GFC.

“Estoy muy feliz, más por el resultado que pudimos obtener el partido pasado. También por los goles, que vienen a consecuencia del buen juego que estamos construyendo, y ahora ya enfocado en el partido del miércoles”, manifestó López, quien no dudó en dejarle un mensaje directo al conjunto Albo.

Erik López advierte a los Cremas y en Municipal lo aplauden

El ex Atlanta United (MLS) y Banfield (Argentina) espera con ansias el duelo contra Comunicaciones: “Ya me tocó jugar varios clásicos, ganarlos, y creo que es un partido aparte. Se trabaja diferente en la semana, solamente que ahora es semana corta y nos quedan pocos días para prepararlo. Pero se vive diferente, se juega diferente y vamos a entrar a ganarlo”, externó.

Y se mostró optimista en las horas previas al Clásico 336, que será arbitrado por Waler López: “Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo adentro de la cancha. Vamos a dejarlo todo y, con la idea que tiene el profe, más el trabajo que venimos haciendo, creo que hay más posibilidades de que nos llevemos el partido”.

Por último, externó su sentir en estos días que lleva junto a sus nuevos compañeros. “Me estoy pudiendo adaptar a lo que quiere el profe. Estuve viendo unos videos con él y estoy captando la idea de juego que tiene. También con los compañeros, que es un grupo humano increíble y hace que todo sea un poquito más fácil. Me recibieron muy bien, con cariño, y eso hace que yo me pueda sentir bien”, concluyó López.

