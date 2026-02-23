Gustavo Alfaro en el radar: revelan la noticia que nadie vio venir en Costa Rica mientras buscan al nuevo DT de La Sele

La búsqueda del nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica sigue sumando capítulos inesperados en medio de un proceso que la Fedefútbol quiere cerrar con lupa y sin margen de error. Ronald González continúa evaluando perfiles, reuniéndose con candidatos y afinando detalles para tomar una decisión que marcará el rumbo del próximo ciclo. En ese escenario, un nombre con pasado reciente en la Tricolor volvió a aparecer en el radar, aunque no como técnico principal.

Gustavo Alfaro se mete en la elección del nuevo entrenador

Según informó Tigo Sports, Gustavo Alfaro habría recomendado a Ronald González considerar seriamente el nombre de Fernando Batista para asumir el banquillo de la Sele. La revelación sorprendió porque Alfaro, exseleccionador nacional, mantiene peso específico en el entorno futbolístico costarricense y su opinión no pasa inadvertida en la Federación. Que su voz esté presente en el proceso añade un matiz interesante a la elección.

El Bocha Batista, con experiencia en selecciones y procesos juveniles en Argentina y Venezuela, ya figuraba entre los candidatos que analiza la Fedefútbol. Sin embargo, el respaldo indirecto de Alfaro le otorga un impulso distinto dentro de la carrera.

No se trata solo de un nombre más en la lista, sino de un perfil avalado por alguien que conoce de primera mano el contexto de la Tricolor y las exigencias del puesto.

Pero la noticia no se detiene ahí. De acuerdo con la misma información, Alejandro Manograsso, asistente dos de Gustavo Alfaro, podría integrarse al cuerpo técnico de Batista en caso de que el argentino firme con Costa Rica. Ese detalle abre un nuevo ángulo: la eventual llegada del Bocha no sería aislada, sino acompañada de una pieza vinculada directamente al proceso anterior.

La posible incorporación de Manograsso implicaría cierta continuidad metodológica, al menos en parte del staff, algo que podría interpretarse como una transición menos abrupta. También deja claro que la recomendación de Alfaro no sería únicamente conceptual, sino que tendría implicaciones prácticas dentro de la estructura técnica.