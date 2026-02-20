Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Hernán Medford pierde a una de sus figuras en Saprissa para el clásico contra Alajuelense: “Está complicado”

El técnico de Saprissa enfrenta un contratiempo de última hora y una de sus piezas importantes podría quedarse fuera del duelo más esperado del torneo.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Hernán Medford recibió una mala noticia.
© Saprissa.Hernán Medford recibió una mala noticia.

El fútbol costarricense se prepara para vivir una nueva edición del Clásico Nacional este sábado en Tibás, cuando Deportivo Saprissa reciba a Liga Deportiva Alajuelense en un duelo que puede marcar el rumbo del Clausura. El ambiente en la Cueva ya se siente distinto, con la afición empujando y el equipo morado en plena reacción bajo el mando de Hernán Medford. Sin embargo, en la antesala del partido más esperado del torneo, no todo son buenas noticias para el Monstruo.

Medford ha logrado revitalizar al equipo en las últimas jornadas, pero el clásico siempre exige plantel completo y máximo nivel físico. En ese contexto, la situación de una de sus piezas importantes encendió las alarmas en el entorno tibaseño. Saprissa no podrá contar con todas sus figuras, y hay un nombre que tiene muy complicada su presencia en el compromiso ante los rojinegros.

La posible baja que tendrá Saprissa ante Alajuelense

Según informó el periodista Kevin Jiménez, la situación de Fidel Escobar es delicada. El futbolista ha estado entrenando durante la semana, pero no lo ha hecho al cien por ciento de sus capacidades. “Fidel ha estado entrenando pero no al 100%. Me dijeron que está complicado que pueda estar en el clásico mañana”, reveló Jiménez, dejando claro que su presencia pende de un hilo.

La ausencia de un jugador con peso en el esquema puede alterar la planificación del cuerpo técnico. En partidos de esta magnitud, la experiencia, el ritmo competitivo y la capacidad de responder en momentos de máxima tensión suelen ser determinantes. Perder a una figura en la previa no solo impacta en lo táctico, también en lo emocional dentro del vestuario.

Fidel Escobar no llega físicamente al clásico. (Foto: Saprissa)

Fidel Escobar no llega físicamente al clásico. (Foto: Saprissa)

Medford ahora deberá evaluar alternativas y definir si arriesga o no al futbolista en caso de una mejora de último momento. El riesgo de forzar una recuperación puede traer consecuencias mayores, especialmente cuando el calendario no da respiro. La decisión final se tomará sobre la hora, pero el panorama no es alentador.

Publicidad
Golpe para Saprissa: Unafut confirma la noticia que nadie quería en Tibás antes del clásico contra Alajuelense

ver también

Golpe para Saprissa: Unafut confirma la noticia que nadie quería en Tibás antes del clásico contra Alajuelense

Así, en la previa del clásico entre Saprissa y Alajuelense, la incertidumbre rodea a uno de los nombres importantes del plantel morado. La Cueva se prepara para una noche intensa, pero la frase que circula en el entorno es clara: “Está complicado”. Y en un partido donde cada detalle cuenta, cualquier baja puede inclinar la balanza.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Fidel Escobar revela lo que nadie sabía en Saprissa sobre su salida
Deportivo Saprissa

Fidel Escobar revela lo que nadie sabía en Saprissa sobre su salida

Medford consigue el regreso más esperado para el clásico
Deportivo Saprissa

Medford consigue el regreso más esperado para el clásico

La decisión de Hernán Medford que puede dejar a Fidel Escobar fuera de Saprissa
Deportivo Saprissa

La decisión de Hernán Medford que puede dejar a Fidel Escobar fuera de Saprissa

Entre Iker Casillas, Courtois y él: Keylor Navas habló como nunca sobre quién es mejor portero
Fútbol Internacional

Entre Iker Casillas, Courtois y él: Keylor Navas habló como nunca sobre quién es mejor portero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo