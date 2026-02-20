Hernán Medford pierde a una de sus figuras en Saprissa para el clásico contra Alajuelense: “Está complicado”

El fútbol costarricense se prepara para vivir una nueva edición del Clásico Nacional este sábado en Tibás, cuando Deportivo Saprissa reciba a Liga Deportiva Alajuelense en un duelo que puede marcar el rumbo del Clausura. El ambiente en la Cueva ya se siente distinto, con la afición empujando y el equipo morado en plena reacción bajo el mando de Hernán Medford. Sin embargo, en la antesala del partido más esperado del torneo, no todo son buenas noticias para el Monstruo.

Medford ha logrado revitalizar al equipo en las últimas jornadas, pero el clásico siempre exige plantel completo y máximo nivel físico. En ese contexto, la situación de una de sus piezas importantes encendió las alarmas en el entorno tibaseño. Saprissa no podrá contar con todas sus figuras, y hay un nombre que tiene muy complicada su presencia en el compromiso ante los rojinegros.

La posible baja que tendrá Saprissa ante Alajuelense

Según informó el periodista Kevin Jiménez, la situación de Fidel Escobar es delicada. El futbolista ha estado entrenando durante la semana, pero no lo ha hecho al cien por ciento de sus capacidades. “Fidel ha estado entrenando pero no al 100%. Me dijeron que está complicado que pueda estar en el clásico mañana”, reveló Jiménez, dejando claro que su presencia pende de un hilo.

La ausencia de un jugador con peso en el esquema puede alterar la planificación del cuerpo técnico. En partidos de esta magnitud, la experiencia, el ritmo competitivo y la capacidad de responder en momentos de máxima tensión suelen ser determinantes. Perder a una figura en la previa no solo impacta en lo táctico, también en lo emocional dentro del vestuario.

Fidel Escobar no llega físicamente al clásico. (Foto: Saprissa)

Medford ahora deberá evaluar alternativas y definir si arriesga o no al futbolista en caso de una mejora de último momento. El riesgo de forzar una recuperación puede traer consecuencias mayores, especialmente cuando el calendario no da respiro. La decisión final se tomará sobre la hora, pero el panorama no es alentador.

Así, en la previa del clásico entre Saprissa y Alajuelense, la incertidumbre rodea a uno de los nombres importantes del plantel morado. La Cueva se prepara para una noche intensa, pero la frase que circula en el entorno es clara: “Está complicado”. Y en un partido donde cada detalle cuenta, cualquier baja puede inclinar la balanza.