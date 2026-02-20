Es tendencia:
Fidel Escobar revela lo que nadie sabía en Saprissa sobre su salida a Europa

El defensor panameño dio detalles sobre uno de los momentos más complicados que vivió en su carrera.

Por Juan Fittipaldi

El canalero pasó por varios clubes de España.
El canalero pasó por varios clubes de España.

Fidel Escobar llegó al Deportivo Saprissa en el 2022, cedido desde el Alcorcón de España. Este equipo lo prestó al conjunto morado y luego el panameño se terminó quedando en Tibás debido a que había finalizado su contrato con el cuadro español.

Sin embargo, mucho antes de su llegada a Saprissa, el zaguero de la Selección de Panamá pasó por uno de los grandes de Portugal, el Sporting de Lisboa. Fidel se marchó desde el Sporting San Miguelito cedido por una temporada.

Esta experiencia no fue la deseada por el jugador de Saprissa. “No estaba preparado. El panameño todavía tiene esa mente de que intenta regresar cuando se va a afuera. No estaba preparado de ese salto cuando mi agente me dijo que había surgido la posibilidad de ir al Sporting de Lisboa“, confesó en una entrevista con la Unafut.

Fidel Escobar se sincera y cuenta porqué no pudo permanecer en Europa

Esta experiencia que vivió cuando tenía apenas 21 años le pesó por diferentes motivos: “Al principio estaba muy contento, pero estando allá nunca había estado en un lugar con muchas horas de diferencia. Nunca había salido, entonces la mentalidad mía fue regresarme“.

No obstante, Fidel Escobar se mostró arrepentido de la cabeza que tenía en aquel momento, ya que considera que si hubiese estado preparado aún seguiría en el fútbol europeo. “La mentalidad y la experiencia que tengo ahora si la hubiese tenido en ese momento creo que estaría allí“, expresó sobre su salida frustrada a Europa.

Además, el panameño recomendó que los futbolistas panameños que sueñan con triunfar no se vuelvan para sus tierras como él hizo: “Tienen que aprovechar ese momento. El tren pasa una sola vez y no pasa dos veces. La mentalidad que deben tener es pensar en quedarse afuera del país, consolidarse y después que uno venga a su país de vacaciones“.

