Este sábado, la Liga Deportiva Alajuelense volvió a sumar una nueva derrota. Ésta vez contra Puntarenas por 2-0. Ya son tres de manera consecutiva en el campeonato nacional y cinco si se contabilizan los partidos por el Torneo de Copa en la serie contra Liberia.

Esta racha negativa perjudica a los dirigidos por el Machillo Ramírez pensando en la clasificación a la fase final. Por el momento, suman nueve puntos producto de dos victorias, tres empates y cuatro derrotas. Un presente totalmente desfavorable para los manudos.

Luego del partido contra el equipo del Puerto, uno de los que habló en este difícil momento fue Santiago Van der Putten, quien no tuvo problema en reconocer cuál es el gran problema de las derrotas de la Liga.

Los responsables de la crisis de Alajuelense

“Venir aquí a dar una explicación o una excusas serían dar palabras vacías. Somos los únicos responsables. Depende de nosotros salir de esta racha en la que estamos. No podemos decir nada. Trabajar y poner el pecho a la bala. Tenemos que estar mejor. Todos sabemos eso“, declaró el defensor central.

En el camerino saben que deben revertir esta situación. No obstante, hubo algunas diferencias dentro del vestidor entre el Machillo Ramírez y Ronaldo Cisneros que puede perjudicar en el día a día.

Por si fuera poco, Alexis Gamboa fue expulsado por una dura infracción en la segunda etapa. El que llevó la cinta de capitán ante Puntarenas también discutió con Ángel Zaldívar, por lo que habrá novedades durante la semana.

