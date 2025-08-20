Toda Panamá consternada por el regreso más pedido a Thomas Christiansen para clasificarse al Mundial 2026

Panamá entera se encuentra consternada ante la posibilidad de un regreso más que inesperado. La situación es sumamente ajetreada en estos momentos, justo cuando Thomas Christiansen prepara sus obligaciones a futuro. Gran sorpresa.

Se acerca la tercera etapa de Eliminatorias al Mundial 2026 y todos los detalles deben estar alineados para el cumplimiento del gran objetivo. Para ello, deberán quedarse con el primer puesto del Grupo A, que otorga la clasificación directa.

Los rivales a vencer son Guatemala, Surinam y El Salvador. Esta fase se jugará en tres ventanas de dos partidos cada una. Se encuentran fechadas para septiembre, octubre y noviembre. Los dos mejores segundos irán a repechaje intercontinental.

Uno de los futbolistas que apareció en carpeta para la venidera convocatoria, tras un largo tiempo fuera de las listas, es Édgar Yoel Bárcenas. Ya recuperado de esa lesión que lo marginó de la Copa Oro 2025, quiere otra chance con La Canalera.

Panamá consternada ante el regreso de Édgar Yoel Bárcenas para Eliminatorias

Édgar Yoel Bárcenas sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas a finales de febrero. Esto lo marginó de la actividad profesional desde ese mismo momento. Fue operado, se rehabilitó y ya está apto para hacer su regreso.

Panamá disputó varios compromisos, como la Nations League, la Copa Oro y la parte inicial de las Eliminatorias al Mundial sin su presencia. Ya recuperado, este futbolista desea acompañar a su equipo hacia lo más alto del fútbol universal.

Según posteó el periodista Raúl Ochoa en su cuenta de X, la vuelta está cada vez más cerca: “Muchas posibilidades para la vuelta de Yoel Bárcenas a la Selección de Panamá para los partidos de Eliminatorias”, publicó a través de su perfil.

Bárcenas es futbolista de la Selección Nacional desde agosto del 2014, cuando debutó bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez. Hasta la fecha, ha disputado un total de 94 partidos, dentro de los cuales logró convertir ocho goles.

Eliminatorias al Mundial 2026: los próximos partidos de la Selección Nacional