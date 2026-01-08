Machillo Ramírez retoma la limpia: Alajuelense deja ir a un ex Saprissa y ya tiene nuevo equipo en Costa Rica

La reestructuración impulsada por el Machillo Ramírez en la Liga Deportiva Alajuelense continúa tomando forma en el mercado de fichajes

En ese proceso, el club rojinegro dejó ir a un joven futbolista con pasado en Saprissa, quien ya definió su nuevo destino en el fútbol de Costa Rica.

Alajuelense deja ir a un ex Saprissa

Se trata de Dylan Masís, quien en 2023 dejó Alajuelense para incorporarse al Deportivo Saprissa en la categoría Sub-20, en un movimiento que marcó su primer paso por el club morado. Sin embargo, tras ese periodo regresó nuevamente a las filas rojinegras.

Dylan Masís con Saprissa en 2023

Dylan Masís jugaba en Sarchí FC, club de la Liga de Ascenso de Costa Rica que funciona como un “equipo satélite” de la Liga Deportiva Alajuelense. Si bien le tocaba regresar a la Liga, ahora se ha tomado otra decisión sobre su destino.

Nuevo equipo en Costa Rica

El periodista Kevin Jiménez informó que Dylan Masís jugará a préstamo con San Carlos, procedente de Alajuelense, en un movimiento que responde a la necesidad del futbolista de sumar minutos y continuidad en la Primera División.

Sobre este escenario, el jugador tendrá esta etapa como una oportunidad clave para su desarrollo deportivo, mientras el club rojinegro mantiene seguimiento sobre su evolución.