Ya lo llamaron: Kadir Barría recibe la noticia que esperaba todo Panamá y sueña con el Mundial 2026

Desde Brasil, Kadir Barría conoció una importante noticia que le traerá grandes beneficios para este 2026. El delantero del Botafogo se ilusiona con ser parte de la Selección de Panamá y poder estar en la Copa del Mundo que se jugará en el mes de junio.

No será fácil para el goleador canalero, ya que nunca estuvo en una convocatoria con Panamá. Sin embargo, su trascendencia en un equipo poderoso de Brasil, como lo es el Botafogo, lo coloca en la lista de posibles citados para la cita mundialista.

Y es que el futuro de Kadir Barría en el Fogao era una incógnita, ya que Davide Ancelotti había dejado de ser el entrenador a finales de 2025. El hijo de Carlo consideraba al panameño parte del primer equipo. Por eso, no se sabía que podía suceder con el arribo del nuevo DT, Martín Anselmi.

Finalmente, se supo que el entrenador que viene de dirigir al Porto tendrá en cuenta a Kadir para el plantel profesional. Este lunes, el periodista Álvaro Martínez dio a conocer que fue llamado por el argentino para afrontar la temporada 2026 con el Botafogo.

Del Sub-20 al primer equipo de Botafogo

Con esta confirmación, Kadir Barría luchará por un lugar en el primer equipo de Botafogo. El panameño estaba entrenando con el Sub-20 del Fogao, ya que estaba en plena competencia de la Copinha. Llegó a jugar el primer encuentro, pero ahora será parte del plantel profesional.

El hecho de que sea parte del plantel de Botafogo, que jugará la Copa Libertadores en 2026, deja a Barría como un posible convocado en los próximos amistosos de la Selección de Panamá. Esto le permitiría luchar por un lugar entre los citados para el Mundial.