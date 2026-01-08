El Sporting FC es uno de los principales animadores de Costa Rica, al menos, en este mercado de fichajes. El equipo albinegro contrató a Andrés Carevic y se llevó a varios jugadores que pertenecían a los grandes como Marco Ureña de Cartaginés y Johnny Álvarez de Alajuelense.

Además de estas dos presentaciones, llegaron Jesús Bátiz y Alex López, dos grandes refuerzos para dar pelea en el Clausura 2026. No satisfechos con esto, el equipo que comandará Carevic busca quedarse con un futbolista que estaba en los planes de Alajuelense.

Días atrás, se dio a conocer que Mayron George estaba en la carpeta de Alajuelense para la delantera. El tico, que viene de seis meses sin sumar minutos tras quedar como agente libre, fue sondeado por el equipo manudo, aunque no hubo avances. Ahora, lo quieren del Albinegro.

ver también “Inició gestiones”: Alajuelense se mueve en el mercado y trabaja para cerrar el fichaje extranjero que tanto busca Machillo Ramírez

La reunión que puede acercar a Mayron George a Sporting FC

Este jueves, según informó el periodista Kevin Jiménez, “hay una reunión clave entre las partes” para conocer si Mayron George vuelve a estar con posibilidades de sumarse al Sporting o lo terminan de descartar por completo.

Cabe mencionar que el club negocia directamente con el entorno de George, ya que su último equipo fue el Beitar Jerusalem de Israel. Allí se marchó en condición de libre en julio de 2025 tras no renovar su vínculo.

Publicidad

Publicidad

Durante el año pasado, el delantero disputó 18 partidos (11 como titular) en el primer semestre y llegó a marcar cuatro goles. Donde mayor experiencia tuvo fue en sus inicios con el Limón, club en el que llegó a disputar cerca de 100 partidos en la Liga Promérica.