Tiene 15 años, es la gran promesa de la Selección de Panamá y ya lo buscan dos clubes de España: “Será un jugador top”

Panamá tiene entre sus filas a varios jóvenes con los que podría armar una gran revolución futbolística. Recientemente, otro nombre destacó por sus actuaciones y se supo que es pretendido por dos equipos de España. Una enorme promesa.

Thomas Christiansen puede estarse tranquilo. Su necesidad de trabajo desde las divisiones infantiles da frutos a lo largo y a lo ancho del mundo. Si bien el futuro de la Selección Nacional no está asegurado, futbolistas de élite no van a faltarle.

ver también Panamá lo celebra: Concacaf manda el mensaje sobre Ismael Díaz que ilusiona a Thomas Christiansen antes de las Eliminatorias

Desde Europa buscan a uno de los jugadores a los que mejor le fue en las últimas competencias, para terminar su formación y así pulir al diamante en bruto. Nadie esperaba semejante movimiento mundial por un jovencito de la división Sub-15.

Publicidad

Publicidad

Según confirmó el periodista César Mosquera, este muchacho es un genio que, más temprano que tarde, “será un jugador top”. Se trata de Alfredo Maduro, el goleador del último campeonato celebrado por la Concacaf, un verdadero crack.

Tweet placeholder

Publicidad

Panamá goza juego de Alfredo Maduro: tiene 15 años y en España se pelean por ficharlo

Alfredo Maduro se suma a Luis Muñoz y Estevis López como las grandes piezas de recambio con las que cuenta el futuro panameño. Categoría 2010, solamente con 15 años de edad, destaca en Academia Costa del Este como lo hizo López.

Publicidad

Maduro fue titular, capitán y máximo goleador de la Selección Sub-15 dentro del certamen que Concacaf organizó para la categoría recientemente. Fue una grata sorpresa, más aún si se considera su puesto: juega como mediocampista central.

Publicidad

Alfredo Maduro, la nueva joya de Panamá (rrss).

Por su buena pegada e inteligencia para tener el balón, el entrenador también le dio minutos como interno. Sin llegar a ser un enganche clásico, llevó los hilos del equipo sin problema alguno. Un nuevo gran valor para observar en La Canalera.

Publicidad

Publicidad

Sereno, preciso, elegante y de gran porte físico, a simple vista destaca por sobre sus compañeros. Junto a sus compañeros, llegó a semifinales del campeonato y perdió ante Estados Unidos. Anotó seis de los goles que tuvo panamá ahí mismo.