“No gustó”: revelan el desconocido motivo por el que Machillo Ramírez descartó fichar a Jorge Benguché en Alajuelense

La decisión del Machillo Ramírez de no avanzar con la posible llegada de Jorge Benguché a la Liga Deportiva Alajuelense responde a una valoración interna que no terminó de convencer al cuerpo técnico rojinegro.

Aunque el delantero estuvo en el radar en algún momento, el estratega rojinegro optó por no seguir ese camino con el delantero de la Selección de Honduras.

ver también Machillo Ramírez retoma la limpia: Alajuelense deja ir a un ex Saprissa y ya tiene nuevo equipo en Costa Rica

ver también Todo Alajuelense en vilo por la respuesta que llega desde Olimpia por Jorge Álvarez: “Hay posibilidad de que…”

¿Por qué el Machillo Ramírez le soltó la mano a Jorge Benguché?

El periodista Anthony Porras explicó que Jorge Benguché sí llegó a figurar en una lista de opciones para Alajuelense, pero con el paso del tiempo fue perdiendo fuerza debido a su bajo impacto en partidos clave.

Señaló en Columbia Deportiva que el delantero no logró ser determinante ni con la Selección de Honduras ante Costa Rica ni en la serie entre Alajuelense y Olimpia, donde siempre estuvo bien controlado

“En algún momento Jorge Benguché estaba en una lista de opciones pero fue perdiendo fuerza y le afectó que en aquellas series de Eliminatorias ante Costa Rica, no tuvo peso con la Selección de Honduras. No fue desequilibrante y eso no gustó”, comentó Anthony Porras en Columbia Deportiva.

“Sucedió lo mismo en la serie Alajuelense-Olimpia, siempre lo tuvieron bajo control. A partir de esto, fue perdiendo fuerza su nombre como posible fichaje en Alajuelense”, comentó el periodista Anthony Porras para Columbia Deportiva.

Publicidad

Publicidad

El perfil de delantero que busca Alajuelense

Según explicó el periodista Ferlin Fuentes, el perfil de delantero que busca actualmente Alajuelense se asemeja mucho al estilo de Jorge Benguché: un atacante fuerte físicamente, con presencia constante en el área, capacidad para jugar de espaldas al arco y peso ofensivo en el juego aéreo.

Jorge Benguché – Olimpia

Publicidad

Fuentes aclaró que esta comparación sirve únicamente como referencia del tipo de futbolista que pretende el club rojinegro, ya que el delantero hondureño no forma parte de los planes del Machillo Ramírez.