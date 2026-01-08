Es tendencia:
“Petición exclusiva”: Javier López confirma la noticia que Motagua tanto esperaba y que Xelajú ya conoce

Un día después de la coronación de Olimpia en la Liga Nacional de Honduras, Motagua anuncia un fichaje esperado.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Motagua tiene su tercer fichaje para el Clausura 2026.
Motagua no se queda de brazos cruzados y buscará evitar la Copa 41 de Olimpia que hace unas horas se coronó bicampeón del fútbol de Honduras.

Javier López ha confirmado un fichaje que pidió de forma “exclusIva” a la directiva en contrataciones que dirige Emilio Izaguirre.

El club lo hizo oficial y ha presentado a su nuevo jugador para el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Romario da Silva es nuevo jugador de Motagua

“El Fútbol Club Motagua se complace en anunciar la incorporación del futbolista brasileño, Romario Luiz da Silva, extremo izquierdo de 35 años quien pasa a formar parte de nuestra institución de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales.

Da Silva, llega procedente del Xelajú de Guatemala, donde tuvo una destacada participación; además jugó en el Aurora; también tuvo un paso por el Red Bull Juniors Salzburg de Austria, entre otros clubes.

El futbolista arriba al club por petición exclusiva del entrenador Javier López, quien lo conoce del fútbol chapín”.

Con este fichaje, Motagua ya concretó tres, los primeros fueron Pablo Cacho procedente del Victoria y Alejandro Reyes del Sporting FC.

