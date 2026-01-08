“Un antes y un después”: Liga Nacional confirma la noticia más esperada en Guatemala para el 2026

Guatemala inició el 2026 con una de las confirmaciones más esperadas, tanto por los aficionados como por los partícipes directos. La Liga Nacional implementará el VAR, después de tanto tiempo de espera. Se usará a partir de la quinta jornada.

En la presentación oficial de Liga Bantrab como nuevo nombre de competencia, también se confirmó la utilización del sistema alternativo FVS para el arbitraje de la máxima categoría. Dio detalles de esto William Rosales, gerente de la Liga.

Liga Nacional confirmó la implementación del VAR en Guatemala para este 2026

“Se viene la implementación del VAR para este torneo. Ojalá pudiera hacerse desde la primera jornada, pero hay muchos factores que están alrededor de esto para que se pueda implementar, así que deberá esperarnos algo más de tiempo”, explicó.

“La implementación del VAR en Guatemala será específicamente en Liga Nacional. En efecto, estamos ultimando detalles y estimamos que, a más tardar, la siguiente semana estaremos ya con la suscripción del contrato correspondiente”, comentó.

FVS, la versión simplificada del VAR que llegará a la Liga Nacional para el actual 2026

“El sistema es una alternativa del VAR llamada Football Video Support, sistema alternativo que implementó FIFA. Nosotros vimos esta implementación en alguna competencia internacional, y nos surgió la inquietud de indagar por él”, sentenció.

FVS, la cabina simplificada de VAR que llegará a la Liga Nacional de Guatemala (RRSS).

“Lo hicimos a través de la Federación, nos postulamos como candidatos para hacer ensayos, y afortunadamente fuimos aprobados. Ahora estamos ultimando detalles, con un sistema simplificado para el que no es necesario el árbitro VAR”, finalizó.