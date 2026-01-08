Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

“Un antes y un después”: Liga Nacional confirma la noticia más esperada en Guatemala para el 2026

Las autoridades de la Liga Nacional de Guatemala dieron una de las confirmaciones más esperadas por propios y ajenos.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Liga Nacional confirma un cambio histórico para el fútbol de Guatemala.
© RRSSLiga Nacional confirma un cambio histórico para el fútbol de Guatemala.

Guatemala inició el 2026 con una de las confirmaciones más esperadas, tanto por los aficionados como por los partícipes directos. La Liga Nacional implementará el VAR, después de tanto tiempo de espera. Se usará a partir de la quinta jornada.

En la presentación oficial de Liga Bantrab como nuevo nombre de competencia, también se confirmó la utilización del sistema alternativo FVS para el arbitraje de la máxima categoría. Dio detalles de esto William Rosales, gerente de la Liga.

“Convocados”: Luis Fernando Tena toma una tajante decisión en Guatemala para iniciar su nuevo ciclo tras el fracaso del Mundial 2026

ver también

“Convocados”: Luis Fernando Tena toma una tajante decisión en Guatemala para iniciar su nuevo ciclo tras el fracaso del Mundial 2026

Liga Nacional confirmó la implementación del VAR en Guatemala para este 2026

“Se viene la implementación del VAR para este torneo. Ojalá pudiera hacerse desde la primera jornada, pero hay muchos factores que están alrededor de esto para que se pueda implementar, así que deberá esperarnos algo más de tiempo”, explicó.

“La implementación del VAR en Guatemala será específicamente en Liga Nacional. En efecto, estamos ultimando detalles y estimamos que, a más tardar, la siguiente semana estaremos ya con la suscripción del contrato correspondiente”, comentó.

FVS, la versión simplificada del VAR que llegará a la Liga Nacional para el actual 2026

“El sistema es una alternativa del VAR llamada Football Video Support, sistema alternativo que implementó FIFA. Nosotros vimos esta implementación en alguna competencia internacional, y nos surgió la inquietud de indagar por él”, sentenció.

FVS, la cabina simplificada de VAR que llegará a la Liga Nacional de Guatemala (RRSS).
FVS, la cabina simplificada de VAR que llegará a la Liga Nacional de Guatemala (RRSS).
Publicidad

“Lo hicimos a través de la Federación, nos postulamos como candidatos para hacer ensayos, y afortunadamente fuimos aprobados. Ahora estamos ultimando detalles, con un sistema simplificado para el que no es necesario el árbitro VAR”, finalizó.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La cantidad millonaria que Guatemala tendrá que pagar para implementar el VAR en la Liga Nacional
Guatemala

La cantidad millonaria que Guatemala tendrá que pagar para implementar el VAR en la Liga Nacional

Es bien vista por FIFA: Bukele confirmó la fuerte decisión que tomaría si llega a la Fesfut
El Salvador

Es bien vista por FIFA: Bukele confirmó la fuerte decisión que tomaría si llega a la Fesfut

El Salvador explota con la evidencia que revela otro grave error del VAR
El Salvador

El Salvador explota con la evidencia que revela otro grave error del VAR

“Petición exclusiva”: Javier López confirma la noticia que Motagua tanto esperaba y que Xelajú ya conoce
Honduras

“Petición exclusiva”: Javier López confirma la noticia que Motagua tanto esperaba y que Xelajú ya conoce

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo