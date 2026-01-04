Adalberto Carrasquilla protagoniza una nueva polémica con Pumas que lo pone en el ojo de la tormenta en México

El duelo amistoso entre los Pumas UNAM de Adalberto Carrasquilla y FC Juárez dejó sensaciones encontradas, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo. En el marcador, el conjunto fronterizo se impuso 2-1, en un encuentro que sirvió para el debut de Jordan Carrillo con el cuadro universitario, mientras que José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán anotaron los goles para la visita.

Adalberto Carrasquilla y una nueva polémica en México

Sin embargo, el partido también estuvo marcado por la tensión en la segunda mitad, luego de una falta cometida por Adalberto Carrasquilla sobre un jugador de Juárez, acción que el cuadro visitante consideró excesiva.

La situación escaló minutos después cuando Rodolfo Pizarro, quien se encontraba fuera del terreno de juego, intentó encarar a Carlos Salcedo para reclamar la infracción, generando un momento incómodo que, pese a todo, no pasó a mayores.

Desde México, el medio Récord México detalló que el momento de tensión vivido en el amistoso entre Pumas UNAM y FC Juárez se originó por una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla sobre un juvenil del conjunto fronterizo.

“De nuevo en un partido de Pumas, fue el Coco Carrasquilla quien entró con un hachazo a un juvenil de FC Juárez y esto desató la bronca en las instalaciones de la Cantera en un partido amistoso“, comentó el periodista del Diario Récord, Carlos Ponce de León.

Otro antecedente de Adalberto Carrasquilla en México

El episodio entre Kevin Mier y Adalberto Carrasquilla se dio durante un partido de la Liga MX (Apertura 2025), cuando el mediocampista de Pumas UNAM realizó una entrada fuerte que terminó impactando de lleno al portero de Cruz Azul

La jugada derivó en una fractura de tibia para Mier, generando gran controversia por la dureza de la acción, posteriores disculpas públicas de Carrasquilla y un intenso debate sobre si la falta merecía una sanción mayor, convirtiéndose en uno de los momentos más polémicos del torneo.