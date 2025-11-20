“No contesta”: todo Guatemala en vilo por la renovación de Luis Fernando Tena mientras suena en Costa Rica y Honduras

Guatemala finalizó su participación en las Eliminatorias al Mundial 2026 con un triunfo merecido bajo el aliento de su público. Se impuso por 3-1 a Surinam en el Estadio Manuel Felipe Carrera. La amarga despedida fue con una leve sonrisa.

La victoria sirvió para cumplir la promesa que la plantilla le había realizado a toda la afición antes de encarar el duelo. Además, colaboraron con la clasificación de Panamá y mandaron a los Suriboys al repechaje. Un movimiento inesperado.

Luis Fernando Tena fue el principal foco de atención. Una vez terminado el cruce, su continuidad volvió a ponerse en duda. Si bien cuenta con una propuesta para seguir en su puesto, otras ofertas atractivas podrían cambiar la ecuación.

ver también “Máximo pecado”: Luis Fernando Tena se acuerda del Bolillo Gómez de una manera que nadie se lo imaginaba

Guatemala tiembla: Luis Fernando Tena analiza ofertas y su continuidad no está cerrada

El periodista Juan Carlos Gálvez informó que las autoridades de la FFG (Federación de Fútbol de Guatemala) enviaron una contraoferta económica a Tena. El entrenador “no contesta”, de momento, y las dudas sobre su futuro crecen. Nadie sabe en qué decantará esta situación.

Tweet placeholder

Ayer mismo, Gálvez había anunciado que la renovación contractual de Tena ya se había concretado en un “90 o 95%”. La ilusión del pueblo chapín aumentó, pero ahora se mantiene en vilo. El DT también viene sonando para Costa Rica y Honduras ante la inminente salida de Miguel Herrera y el adiós confirmado de Reinaldo Rueda, respectivamente.

Publicidad

Publicidad

“Yo quiero continuar aquí. Uno empieza a soñar otra vez, analizar y hacer planes con la gente joven que empuja. Es inevitable pensar en el futuro e ilusionarse otra vez. Le di las gracias a los jugadores, fue un gusto“, comentó el director técnico, quien se encuentra en conversaciones para extender su vínculo con la Fedefut.