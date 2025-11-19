Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Tras pelearse con aficionados, Bolillo Gómez habla como nunca sobre su futuro en El Salvador: “Piden mi salida”

Después del flojo cierre en Eliminatorias, el DT de La Selecta habló sobre su continuidad de cara al 2030.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Bolillo Gómez habla como nunca sobre su futuro en El Salvador: "Piden mi salida"
© GettyBolillo Gómez habla como nunca sobre su futuro en El Salvador: "Piden mi salida"

Este miércoles, la Selección de El Salvador regresó al país luego de la derrota 3-0 contra Panamá en el Estadio Rommel Fernández que cerró su participación en las Eliminatorias Concacaf, dejándola en el último lugar del Grupo A y bastante lejos del Mundial 2026.

Una de las figuras más buscadas fue Hernán “Bolillo” Gómez, quien en las últimas horas protagonizó una pelea con aficionados salvadoreños y le llovieron críticas por su accionar durante la clasificación de los panameños: se lo vio sonriente, relajado y afectuoso con los jugadores rivales, mientras los suyos sufrían por tamaño revés. Además, en la rueda de prensa no habló de la Selecta.

Por todo esto, la prensa local empezó a pedir la cabeza del técnico de 69 años, quien dijo no saber si seguirá al frente del combinado patrio de cara al 2030. De hecho, Yamil Bukele, candidato a la presidencia de la FESFUT, le hizo saber que no está dispuesto a firmar contratos largos.

Tweet placeholder

Bolillo Gómez pone en duda su continuidad en El Salvador

“No sé. No sé ese tema, no lo sé. Con el presidente no he hablado de ese tema por ahora”, contestó cuando le preguntaron si desde la Federación que encabeza Rolando González (al menos hasta el 12 de diciembre) se sentaron a negociar con él o le comunicaron alguna decisión. Tiempo atrás, estaba seguro de su continuidad.

Eso sí, le metió presión a los directivos: Esto es un proceso. No se hace en un año. Si seguimos, hay que empezar ya, porque nos falta muchísimo trabajo (…). En todas partes piden mi salida al principio. Después el tiempo muestra el trabajo. Si me hubieran echado antes, Ecuador no va a Mundial, Panamá no va a Mundial. Esto lleva tiempo”.

Publicidad
Todo El Salvador en llamas por la decisión que tomó Bolillo Gómez tras la derrota que le dio a Panamá la clasificación al Mundial 2026

ver también

Todo El Salvador en llamas por la decisión que tomó Bolillo Gómez tras la derrota que le dio a Panamá la clasificación al Mundial 2026

En defensa de su proceso, que consta de 7 derrotas, 3 empates y 2 triunfos, Gómez afirmó: “Estamos todos en esto. Yo fui el último en llegar. Todos nos equivocamos, todos tratamos de ayudar. Si El Salvador fuera una potencia, sería un fracaso absoluto. Pero venimos sin competitividad, sin ritmo, sin estructura. Nos costó mucho entrar a este cuadrangular”.

“Hasta ahora no me han echado, pero sí están pidiendo mi salida, no es claro. Yo quiero seguir, pero no sé qué va a pasar”, manifestó el estratega, cuyo futuro estará en manos de Bukele, quien apunta a mantenerlo en el cargo. Pero por ahora, todo está en el aire.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
VIDEO: Bolillo Gómez se peleó con aficionados de El Salvador y hasta arrojó un golpe
El Salvador

VIDEO: Bolillo Gómez se peleó con aficionados de El Salvador y hasta arrojó un golpe

"Nos vamos": Keylor Navas estremece a Costa Rica con su mensaje tras la eliminación
Costa Rica

"Nos vamos": Keylor Navas estremece a Costa Rica con su mensaje tras la eliminación

FIFA le da la estocada final a Costa Rica y Piojo Herrera tras el fracaso rumbo al Mundial 2026
Costa Rica

FIFA le da la estocada final a Costa Rica y Piojo Herrera tras el fracaso rumbo al Mundial 2026

Fernando Palomo necesitó pocas palabras para destruir al Bolillo Gómez tras su pelea con unos aficionados de El Salvador
El Salvador

Fernando Palomo necesitó pocas palabras para destruir al Bolillo Gómez tras su pelea con unos aficionados de El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo