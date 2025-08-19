Panamá lo celebra: Concacaf manda el mensaje sobre Ismael Díaz que ilusiona a Thomas Christiansen antes de las Eliminatorias

Panamá entera celebra el mensaje que recibió desde Concacaf por el excelente rendimiento de Ismael Díaz. Recientemente, dejó su huella marcada en la historia y no piensa quedarse con eso. Irá por todo lo que pueda obtener en lo venidero.

Los dirigidos por Thomas Christiansen mostraron una gran faceta en la Copa Oro 2025, pese a que se despidieron de la misma en cuartos de final. Ganaron los tres partidos de la fase de grupos, pero Honduras los eliminó a través de los penales.

ver también Se olvida de James Rodríguez: Ismael Díaz consigue lo que pocos esperaban en León y en Panamá todos enloquecen

Díaz no solamente fue el goleador de la competencia, sino que se transformó en el panameño con más goles en esta (16) y con más tantos en una misma edición (6). Batió todas las marcas, y plantó su firma por triplicado en los libros históricos.

Publicidad

Publicidad

Esto no solamente le valió para transformarse en la figurita difícil del mercado de fichajes y pasar de la Universidad Católica de Ecuador al Club León, sino que dio lugar a un llamativo reconocimiento de nivel internacional. No se lo esperaba.

ver también Impacto a nivel FIFA: Panamá consigue lo que nadie puede en Centroamérica y el mundo se lo reconoce

Panamá festeja: Concacaf felicitó a Ismael Díaz con sus goles en Selección Nacional

“Todos los goles de Díaz”, lleva por epígrafe el video en el que la cuenta oficial de la Copa Oro compartió con FEPAFUT todos los tantos que marcó el delantero. No se dejó intimidar por ningún defensor y fue una pieza clave para esta plantilla.

Publicidad

Ismael Díaz tuvo su debut con la camiseta de Panamá el 20 de agosto del 2014, bajo las órdenes de Hernán “Bolillo” Gómez. El actual entrenador de El Salvador vio en él condiciones que nadie más pudo dilucidar durante su grata juventud.

Publicidad

ver también La nueva joya de Panamá: tiene 18 años, lleva más goles que Ismael Díaz y lo piden para la Selección

Desde ese momento hasta la fecha, el atacante disputó un total de 48 partidos en carácter oficial, dentro de los cuales pudo marcar 16 anotaciones. Tiene, además, 14 juegos juveniles en los que anotó siete goles. Sus números son impactantes.