Bolillo Gómez se peleó con aficionados de El Salvador y hasta arrojó un golpe: la acusación que sacó de sus casillas al DT

Después de la derrota en Panamá, "Bolillo" Gómez protagonizó un fuerte cruce con un grupo de aficionados de El Salvador que se volvió viral.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

La desmedida reacción del "Bolillo" Gómez y un integrante de la FESFUT.
© XLa desmedida reacción del "Bolillo" Gómez y un integrante de la FESFUT.

Hernán “Bolillo” Gómez, entrenador de la Selección de El Salvador, protagonizó un fuerte cruce con un grupo de aficionados salvadoreños horas después de que sus dirigidos perdieran frente a una muy superior Panamá, que los goleó 3-0 en el Estadio Rommel Fernández para clasificar al Mundial 2026.

La Selecta llegó a la última fecha de las Eliminatorias Concacaf sin chances de pelear por un boleto a la cita máxima, ni siquiera al repechaje, al ocupar el último lugar del Grupo A con apenas 3 puntos. Sin embargo, lo que enfureció a los cuscatlecos fue la actitud del técnico colombiano.

En el epílogo del encuentro, las cámaras captaron al “Bolillo” sonriendo y luego felicitando con efusividad tanto a jugadores como integrantes del cuerpo técnico de Panamá, selección a la cual clasificó a Rusia 2018. Además, no quiso hablar de El Salvador en una breve conferencia de prensa donde solo se limitó a elogiar a los canaleros. Y las críticas no tardaron en llegar.

Así fue la pelea entre Bolillo Gómez y los aficionados salvadoreños

Cuando Hernán Darío Gómez se dirigía al hotel en el que se alojó la Selecta, un hincha salvadoreño le gritó: “¡Felicidades, ‘Bolillo’, clasificaste a Panamá dos veces! ¡Felicidades, solo a traer billetes de El Salvador fuiste!”.

Inmediatamente, Ernesto Góchez, encargado de logística de la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol) y quien caminaba a la par del colombiano en ese momento, se acercó con vehemencia al grupo de aficionados: “¡Respetá! ¡Si vas a estar aquí, respetá, imbécil!”, le respondió a uno de ellos.

La tensión fue escalando y Hernán Gómez se acercó al tumulto que se generó en la entrada al establecimiento junto a un miembro de su cuerpo técnico, “Panzer” Carvajal. En el video, se ve cómo el estratega soltó un golpe y otro de sus asistentes lo sujetó inmediatamente, llevándoselo de la escena.

Lamentablemente, la situación no tuvo un alto en ese momento. Góchez empujó por detrás a otro aficionado, que estaba en la puerta del hotel y no era parte del grupo incitador, invitándolo a pelear mientras otras personas lo intentaban calmar, a la vez que lo separaban.

Tweet placeholder
El periodista Karsten Rivas fue quien difundió el video, apostillándolo con un comentario contundente: “Otro capítulo de caos, impulsividad y cero profesionalismo en nuestra Federación. Un país dolido… y dentro de la FESFUT ni respeto, ni control, ni liderazgo. Así estamos.

