“Thomas Christiansen fracasó”: el técnico de Panamá escucha una sentencia que lo golpea y ya señalan a su reemplazante

Panamá no rindió como se esperaba en la primera ventana de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. No pudo cosechar triunfos, al menos hasta el momento. Tampoco encontró comodidad, tanto en su localía como de visitante.

Después de empatar sin goles con Surinam y 1-1 ante Guatemala, se ubicaron en el tercer lugar de la tabla. En la previa, La Canalera era la clara favorita a quedarse con la clasificación directa en el ahora sorpresivo Grupo A. Restan cuatro cotejos.

ver también “Nos está afectando”: Yoel Bárcenas señala a los responsables en el peor momento de Panamá y le hace un pedido a Thomas Christiansen

Thomas Christiansen es el foco de todas las críticas. Muchas de ellas, mesuradas y basadas en las decisiones que tomó (o no) en el campo de juego. Otras tantas, más emocionales, hasta piden que abandone el cargo con absoluta urgencia.

Publicidad

Publicidad

Sin problema alguno, unos pocos le buscan reemplazante para lo que resta del proceso clasificatorio. Quizás suene exagerado para muchos aficionados de la Selección Nacional, pero no es así para el periodista José Miguel Domínguez.

ver también “Fuera del Mundial”: Thomas Christiansen le envía una feroz advertencia a los jugadores de Panamá tras el empate con Guatemala

Panamá en vilo: Chepebomba pide la renuncia de Thomas Christiansen en Eliminatorias

Durante la última emisión de El Marcador Plus, José Miguel Domínguez Flores se encargó de dejar en claro que no está conforme con el rendimiento. Pidió la renuncia de Thomas Christiansen para que asuman su lugar los hermanos Dely Valdés en conjunto con Mario “Cholito” Méndez para finalizar este proceso.

Publicidad

“Es hora de darle la Selección de Panamá a los Dely Valdés y a Mario Méndez. Basta de tonterías. La realidad es que Thomas Christiansen fracasó rumbo a Qatar y ha vuelto a fracasar en dos compromisos. No estamos para experimentos. Aquí debemos hacer una intervención nacional, un plan de urgencia nacional”, exclamó.

Publicidad

ver también “Renuncia, Thomas Christiansen”: el técnico recibe el mensaje que impacta a Panamá a días de jugar con Guatemala camino al Mundial 2026

“Poner a los Dely y a Cholito Méndez a que arreglen el camerino de cero. Thomas Christiansen no sabe jugar Eliminatorias. No lo sabes, Thomas. Tú sabes jugar Copa de Naciones, Copa Oro, Final Four, pero no sabes lo que es visitar Guatemala. Te haces en los pantalones cuando vas a Surinam, no sabes ir a El Salvador“, dijo.

Publicidad

“No puedes subir la loma en Eliminatorias. Yo quiero ir al Mundial y hoy estamos fuera. Es la cita que hace a Panamá subir a nivel regional, a nivel mundial… Nos pone en el ojo a nivel positivo. Ya fracasaste a Qatar 2022. Pido cambios rotundos en FEPAFUT, que se amarren los pantalones y que tengan puños de hierro”, cerró.

Juan Carlos Osorio, otro nombre que sonó en Eliminatorias al Mundial 2026

Otro de los “posibles reemplazantes” apuntados por Chepebomba para asumir el lugar que actualmente ocupa Thomas Christiansen es el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio. Por ahora, no son más que pedidos del periodista en redes.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Visita vs. El Salvador, 10 de octubre.

Local vs. Surinam, 14 de octubre.

Visita vs. Guatemala, 13 de noviembre.

Local vs. El Salvador, 18 de noviembre.