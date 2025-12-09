El mensaje del Club América para Olimpia después del sorteo de la Concachampions 2026

El sorteo de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 dejó duelos muy atractivos y uno de ellos es el que frentará al Olimpia de Honduras contra el América de México.

La última vez que se enfrentaron fue el 2021 cuando ambos ganaron de visita, América 1-2 en Tegucigalpa y Olimpia 0-1 en el Estadio Azteca. Al final por goles de visitante pasaron las Águilas.

Tras conocer que se enfrentarían, el club mexicano envió un mensaje a Olimpia. Ambos equipos siempre se han mostrado resto, pero dentro de la cancha buscarán el pase a la siguiente ronda

“¡Tenemos rival para la Ronda 1 de Concacaf Champions Cup! 🦅

Nos vemos próximamente en Copa de Campeones de la Concacaf”, fue el mensaje que dejaron en X, antes Twitter.

Olimpia respondió al América, sabiendo de que será un partido muy atractivo. De pasar de ronda, el León se medirá ante el ganador de la llave entre Philadelphia y Defence Force.

La respuesta de Olimpia al Club América

“¡Duelo de colosos en la Ronda 1 de la Copa de Campeones. El Rey de Copas enfrentará al Club América en la primera fase del máximo torneo de clubes de Concacaf

¡Vamos los leones!

Nos vemos pronto, azulcremas”.

Las fechas y horarios todavía no han sido confirmados, pero hay una posibilidad que la ida se juegue entre el 03 y 05 de febrero donde Olimpia sería local.

Para la vuelta, América recibirá al Olimpia y los días en que se pueden jugar serían entre 10 y 12 de febrero de 2026.

