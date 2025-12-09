Salió campeón con Herediano, se fue a Europa y ahora se confirmó su regreso al Team por pedido de Jafet Soto

El Club Sport Herediano ya empezó a mover sus fichas de cara al Torneo Clausura 2026, en un proceso de reconstrucción que inició con la salida de Jafet Soto del banquillo florense y la inminente llegada del argentino José Giacone, técnico campeón con el Team en el Apertura 2019.

Aunque Soto dejará de dirigir, sigue influyendo directamente en la planificación deportiva y ya impulsó un retorno clave. Además de confirmar que el lateral Shawn Johnson regresará al club, pese al desplante que le hicieron desde Liberia, este martes los florenses oficializaron otra incorporación que marca un guiño directo al pasado reciente del equipo.

¿Cuál es el regreso confirmado en Herediano?

Se trata del preparador físico Manuel Víquez vuelve al Herediano, quien viene de estar trabajando en Europa. El club comunicó su llegada, a pedido de Jafet Soto, mediante un boletín de prensa.

“Manuel Víquez vuelve tras su experiencia en el fútbol de Letonia, donde formó parte del cuerpo técnico del FK Auda y logró conquistar la Copa de ese país”, así lo anunció el Team en sus redes sociales.

Manuel Víquez regresó a Herediano.

Víquez no es un desconocido para la casa rojiamarilla. En sus etapas anteriores formó parte de múltiples procesos exitosos, incluido el histórico título número 30 conquistado en diciembre pasado. Ahora, tras su experiencia internacional, retorna para integrarse al nuevo proyecto deportivo que arrancará en cuestión de semanas.

El Team, golpeado por quedar fuera de las semifinales del Apertura 2025 por primera vez en 17 años, busca reordenarse rápido. La preparación física será una de las claves del Clausura 2026, y el regreso de Víquez llega justamente en el momento en que Herediano necesita recuperar intensidad, regularidad y jerarquía para volver a pelear arriba.