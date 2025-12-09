FIFA notifica a Panamá con la sentencia que presiona a Thomas Christiansen y provoca a Inglaterra para el Mundial 2026

Panamá incrementa sus ansias camino a la próxima Copa del Mundo. Ya conoce a sus rivales de la fase inicial, por lo que su trabajo táctico comenzó. Este mismo será arduo por lo elevado de la dificultad. La plantilla tiene los objetivos claros.

Thomas Christiansen conoce a la perfección lo que le espera a sus dirigidos, es por eso que trazó una línea de metas a cumplir. Preocuparse en cada paso será elemental. De esa forma, harán camino al andar sin dejar de soñar en grande.

ver también Inglaterra sentencia a Panamá con la advertencia que pone en jaque a Thomas Christiansen para el Mundial 2026: “La última vez”

Recientemente, la FIFA les dejó un mensaje sumamente importante. Este mismo podría ser fundamental a la hora de preparar todos los movimientos del entrante 2026, para su segunda participación mundialista.

FIFA suelta un mensaje que eriza la piel de Thomas Christiansen para el Mundial

“Panamá hizo historia en 2018 ante Inglaterra ¿Podrán hacer aún más historia en su revancha durante 2026?”, publicó FIFA World Cup a través de su cuenta oficial de X con el primer tanto de la historia panameña en una máxima competencia.

El mismo lo marcó Felipe Baloy, capitán del equipo de Rusia 2018, y sirvió para que los canaleros descuenten el marcador en su segundo partido de la fase de grupos. Este termino 6-1 en favor de los británicos, con el relato ya conocida.

Casualmente, ocho años después, ambos seleccionados nacionales volverán a cruzarse en la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo panameño conoce todas las complicaciones, pero aún sueña con sumar puntos. Va por la hazaña.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

De hecho, Thomas Christansen ya avisó que el objetivo canalero es sumar puntos, algo que no pudieron hacer en 2018, esta sentencia de la FIFA incrementa la presión.

Publicidad

Panamá en el Mundial 2026: cuándo, dónde y contra quién juega en la fase de grupos

Contra Ghana , 17 de junio a las 19 horas panameñas, en Toronto .

, 17 de junio a las 19 horas panameñas, en . Ante Croacia , 23 de junio a las 19 horas panameñas, en Toronto .

, 23 de junio a las 19 horas panameñas, en . Con Inglaterra, 27 de junio a las 17 horas panameñas, en New York.