Lo festeja Panamá: en Europa confirman el gran salto de Edgardo Fariña camino al Mundial 2026

Edgardo Fariña se sumó al Pari Nizhniy Novgorod en julio de este año. El defensor central llegó sin costo en la operación, ya que el anterior equipo, el FC Khimki, desapareció por problemas económicos que no pudo solventar.

Por eso, el Pari NN aprovechó esta situación y adquirió los servicios de Fariña hasta junio del 2028. Hasta ahora lleva tan solo 14 partidos, pero le fueron suficiente para pegar el salto este fin de semana en la jornada 18 de la Liga Premier de Rusia.

El defensor de la Selección de Panamá fue elegido para integrar el equipo ideal de la última jornada de este 2025. Gracias a su gran rendimiento en la victoria por 1-0 frente al Dynamo Makhachkala, el sitio Transfermarkt lo designó como uno de los mejores defensores.

Actualmente, su equipo ocupa la decimocuarta posición del campeonato ruso. Los tres puntos de este domingo fueron fundamentales para que el Pari NN salga de la zona de descenso, aunque todavía quedan 12 partidos para finalizar el certamen.

No es el único centroamericano que forma parte de este equipo ideal. Brayan Gil, delantero de la Selección de El Salvador, está en la delantera tras marcar un doblete contra el Krylia Sovetov en el triunfo por 2-0 del Baltika.

Edgardo Fariña le mete presión a Thomas Christiansen para el Mundial 2026

Mientras se luce con su equipo, Fariña le genera un problema positivo a Thomas Christiansen. El DT danés suma más opciones para la zaga central para la convocatoria del Mundial 2026. Otro de los centrales que atraviesa un gran momento es Martín Krug con el Levante.