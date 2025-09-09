Es tendencia:
“Nos está afectando”: Yoel Bárcenas señala a los responsables en el peor momento de Panamá y le hace un pedido a Thomas Christiansen

El futbolista analizó el empate con Guatemala, al que le dio un sabor particularmente similar a una derrota.

Édgar Yoel Bárcenas analizó el momento de Panamá y dejó un mensaje para Thomas Christiansen.
Panamá acumuló otro empate en las Eliminatorias al Mundial 2026 y se complica su participación en la tercera fase. El primero fue sin goles en su visita a Surinam, por lo que el golpe recibido ante Guatemala continuó con la hilada de castigos.

La Canalera igualó 1-1 con La Bicolor para cerrar la ventana correspondiente al mes de septiembre. Fue en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Fue Carlos Harvey quien empató a los 37 minutos el número que abrió Óscar Santis a los 35.

Sin titubear, Edgar Yoel Bárcenas señaló a los máximos responsables de cosechar solamente dos puntos de seis posibles. Además, estiró su pedido para el técnico Thomas Christiansen de cara a las obligaciones fechadas para el mes de octubre.

Tampoco dudó en hacer una fuerte autocrítica individual, en la que remarcó qué es lo que sintió de menos en su rendimiento. Bárcenas quiere volver a ser aquel futbolista que desnivelaba las líneas oponentes. Parece que le falta para lograrlo.

Panamá, en un mal momento: Bárcenas busca responsables y apunta a Christiansen

Édgar Yoel Bárcenas señaló a la plantilla como máxima responsable de lo que se vio en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Dio su análisis del partido, en el que explicó cada punto bajo y le pidió otra oportunidad a Thomas Christiansen.

“Nos costó mucho. Siento que estamos tristes. Sabemos que, por los rivales que nos vienen, en octubre nos enfrentaremos a rivales directos. Si a ellos les ganamos, nos ponemos arriba. De cara al arco, no estuvimos bien”, señaló el futbolista.

“Eso es lo que nos está afectando, y más en una Eliminatoria corta como esta. En mi visión, en lo personal, estoy muy triste con mi rendimiento. Sobre todo en este partido, sentí que me faltó aire y me costó el segundo tiempo”, continuó.

“Me faltó intensidad, por eso el profe me cambió en el segundo tiempo. Normal, porque vengo saliendo de una lesión y creo que se me notó. Estoy decepcionado con eso. Mi rendimiento es alto. Espero otra oportunidad del profe”, sentenció.

