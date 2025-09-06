La Selección de Panamá no comenzó con el pie derecho las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Los Canaleros no pasaron del empate frente a Surinam e igualaron sin goles en un partido que terminaron sufriendo más de la cuenta ante la falta de eficacia de los delanteros.

Surinam también tuvo oportunidades muy claras para provocar una derrota de Panamá. La desatención defensiva de los de Thomas Christiansen a lo largo del partido fue uno de los motivos que causó el enojo de la afición. Por este motivo, el danés ya recibió un impactante mensaje para el juego de la segunda jornada contra Guatemala.

El aviso que recibió Thomas Christiansen en caso de que Panamá no derrote a Guatemala

A través del programa El Marcador TV, el periodista Rony Vargas Vargas sacudió a Christiansen luego de que Panamá no pudiera derrotar a Surinam. “Si no ganas el lunes, renuncia Thomas Christiansen. Se acabo tu ensayo, si no le ganas a Guatemala el lunes pido que renuncies“.

Ante este pedido, el periodista recordó que Christiansen ya tiene en su espalda la no participación de la última Copa del Mundo: “Si no puedes, da un paso al costado. Si lo tuyo no es la Eliminatoria, díselo a Manuel Arias (presidente de la FEPAFUT) y buscamos un técnico para la Eliminatoria que nos lleve al Mundial. No podemos casi perder con la 136 del mundo. Ya te la…, camino a Qatar. Todo el mundo olvidó que el fracaso de Qatar es tuyo“.

El juego entre Panamá y Guatemala será el próximo lunes en el Rommel Fernández. La afición panameña agotó los boletos y el estadio estará lleno. Los Canaleros necesitan sumar de a tres para no quedar lejos de El Salvador, si es que termina derrotando a Surinam en el otro partido que tendrá el grupo rumbo al Mundial 2026.

El reciente cruce entre Panamá y Guatemala que ilusiona a los Canaleros

En la última Copa Oro, Panamá enfrentó a Guatemala y la superó sin problemas por 1-0. El portero chapín, Nicholas Hagen, había sido la gran figura de ese día. Con este antecedente tan reciente, el conjunto panameño parte como el favorito a quedarse con los tres puntos.

Sin embargo, la Azul y Blanco perdió como local en su primer partido ante La Selecta del Bolillo Gómez y tiene la obligación de al menos sacar un punto para mantenerse con ilusiones de clasificar a su primera Copa del Mundo. En la previa, ya recibieron una mala noticia con la baja de una figura importante para Luis Fernando Tena.