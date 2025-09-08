Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

“Fuera del Mundial”: Thomas Christiansen le envía una feroz advertencia a los jugadores de Panamá tras el empate con Guatemala

El entrenador de la Selección de Panamá externó su disgusto por la cantidad de goles errados en el duelo clave ante Guatemala por Eliminatorias.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

"Fuera del Mundial": Christiansen le envía una feroz advertencia a los jugadores de Panamá
© RPC"Fuera del Mundial": Christiansen le envía una feroz advertencia a los jugadores de Panamá

La Selección de Panamá todavía no logra hacer pie en la última ronda de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Este lunes, sumó su segundo empate consecutivo al dividir honores con Guatemala (1-1) en el Estadio Rommel Fernández y caer el tercer lugar del vertiginoso Grupo A.

Capacidad de reacción no le faltó a los canaleros. Minutos después del mazazo que supuso el gol de Oscar Santis, Carlos Harvey se elevó de gran manera dentro del área para conectar de cabeza el tiro de esquina de Érick Davis y vencer la resistencia del portero chapín Nicholas Hagen.

Sin embargo, lo que más adoleció el equipo, especialmente en el segundo tiempo, fue su falta de eficacia en ofensiva. Ya le había costado caro contra Surinam. Y como volvió a ocurrir, Thomas Christiansen decidió soltarle un baldazo de agua fría a sus dirigidos en rueda de prensa.

Publicidad

¿Qué dijo Christiansen tras el empate de Panamá con Guatemala?

“Lo más importante en el fútbol es meter el gol. Si tenemos trece aproximaciones y no lo metemos, es complicado ganar un partido por mucho que puedas generar. Al final, es lo que te puede dejar fuera del Mundial, fue la fuerte advertencia de Christiansen para toda la selección panameña, que ya lo sufrió en carne propia en las Eliminatorias pasadas.

Mientras Thomas Christiansen gana 840 mil dólares, esto cobraba Bolillo Gómez cuando clasificó a Panamá al Mundial 2018

ver también

Mientras Thomas Christiansen gana 840 mil dólares, esto cobraba Bolillo Gómez cuando clasificó a Panamá al Mundial 2018

Sin embargo, rápidamente le mandó un mensaje optimista a los aficionados: “Estoy convencido de que lo vamos a conseguir. En la última, para Qatar, teníamos cinco puntos de ventaja y nos quedamos fuera. Ahora vamos a remontar y nos vamos a meter de nuevo, eso seguro, porque creo al equipo capacitado.

Publicidad

“¿Qué no me gustó? La lectura del primer tiempo. Cómo teníamos que atacar, por dónde eran los sitios a atacar, que no se hizo. La circulación del balón tendría que haber sido más alta, más intensa. Y bueno, en todos los duelos, en todas las segundas jugadas, había que ser más agresivos. Quiero asumir yo las responsabilidades de este punto, aseguró el hispano-danés.

Tweet placeholder
Publicidad

Por último, Christiansen volvió a enfatizar en los tantos errados. “En el segundo tiempo intentamos todo. Tuvimos la posesión, claras ocasiones de gol que incluso a treinta centímetros de la portería la sacamos por encima. Es complicado. Lo podemos trabajar, pero si no la metemos…”.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección de Panamá?

Panamá volverá a jugar el 10 de octubre frente a El Salvador, por la tercera jornada del Grupo A de las Eliminatorias. La cita será en el Estadio Jorge “Mágico” González, aunque todavía está latente la posibilidad de jugarlo en el Cuscatlán.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
A Bukele le preguntaron por el Estadio Cuscatlán y su respuesta dejó helados a todos
El Salvador

A Bukele le preguntaron por el Estadio Cuscatlán y su respuesta dejó helados a todos

¿Cómo están El Salvador, Guatemala y Panamá en el Grupo A?
Fútbol Internacional

¿Cómo están El Salvador, Guatemala y Panamá en el Grupo A?

Bolillo Gómez y una polémica decisión que puede darle el boleto al Mundial
El Salvador

Bolillo Gómez y una polémica decisión que puede darle el boleto al Mundial

Bolillo Gómez habló sobre la lesión que sufrió Nathan Ordaz y enciende todas las alarmas
El Salvador

Bolillo Gómez habló sobre la lesión que sufrió Nathan Ordaz y enciende todas las alarmas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo