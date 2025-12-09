Es tendencia:
Luis Fernando Tena ya renovó con Guatemala pero ahora se vienen los cambios en la Selección: “Quiere agrandar”

Luis Fernando Tena renovó su contrato con Guatemala y se podrían venir cambios en la Selección Nacional.

Luis Fernando Tena renovó con Guatemala: los posibles cambios que tendría la Selección Nacional.
Guatemala sigue su lamento tras fracasar en Eliminatorias al Mundial 2026, pero de una forma distinta. Mientras los fanáticos ven pasar una chance que parecía ser única, las autoridades toman cartas en el asunto. Quieren cambiar de página.

El principal apuntado, pese a su gran aceptación en el público, fue el entrenador Luis Fernando Tena. Algunas de sus decisiones lo colocaron en el ojo del huracán y hasta pusieron en juego su continuidad, recientemente confirmada hasta 2030.

Con la certeza de que el director técnico mexicano será quien dirija el barco de los chapines hacia la próxima Copa del Mundo, las dudas giran en torno a los componentes de su cuerpo de trabajo. La extraña danza de nombres comenzó.

“Ya me hubieran echado”: a Amarini Villatoro le preguntaron por la continuidad de Luis Fernando Tena y su respuesta impactó a Guatemala

Luis Fernando Tena podría agrandar su cuerpo técnico en la Selección Nacional

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, el cuerpo técnico de Luis Fernando Tena podría sufrir modificaciones. Si bien los integrantes actuales continuarían en sus puestos, alguien más podría sumarse.

Luis Fernando Tena arregló cuatro años más con Guatemala. Seguirá con el mismo cuerpo técnico, pero atención: no descarten que en cualquier momento quiera dar lugar a alguien más de su confianza en el mismo. Atentos”, posteó.

Tena asumió en la Selección Nacional el 5 de noviembre del 2021, fecha desde la cual dirigió un total de 59 partidos oficiales. Entre los mismos, logró un promedio de 1,49 puntos. Llegó hasta la fase final de estas Eliminatorias al Mundial 2026.

Así le fue a Guatemala en las Eliminatorias al Mundial 2026 de Concacaf

Guatemala quedó en el tercer lugar del Grupo A de las Eliminatorias al Mundial 2026 en su fase final. Panamá se hizo con el boleto directo a la competencia, en el primer lugar. Surinam clasificó al repechaje y El Salvador cerró este cuarteto.

