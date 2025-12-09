Es tendencia:
¿Hay gol de visitante en las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica?

UNAFUT fijó cómo se definirán las semifinales Alajuelense vs. Liberia y Cartaginés vs. Saprissa en caso de empate en el global.

Por Maximiliano Mansilla

Las semifinales del Torneo Apertura 2025 del fútbol costarricense, con los cruces Municipal Liberia vs. Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés vs. Deportivo Saprissa, traen consigo una duda clásica de los aficionados: ¿Vale doble marcar fuera de casa? ¿Habrá gol de visita para definir las series?

De acuerdo al reglamento de la UNAFUT de la temporada 2025-2026, la respuesta es clara: la regla del gol de visitante no existe como criterio de desempate en las semifinales ni en la final de la Liga Promérica.

¿Cómo se definen las semifinales del Apertura 2025 en caso de empate?

En las series de ida y vuelta del Torneo Apertura 2025 de Costa Rica se cuenta únicamente el marcador global. No importa cuántos se marcaron en casa o fuera: todos valen lo mismo. Sin embargo, si al cabo del segundo partido no se rompe la paridad en el global, el procedimiento es el siguiente:

  • Se juegan dos tiempos extra de 15 minutos cada uno.
  • Si tras la prórroga sigue la igualdad, la clasificación se define con tanda de penales.
¿Cuándo se juegan y cómo ver las semifinales del Apertura 2025?

Todos los partidos de ida de las semifinales del Apertura 2025 se podrán ver en vivo en todo el territorio costarricense por la señal de FUTV.

Alajuelense vs. Liberia

  • Ida: miércoles 10 de diciembre, 8 p.m. — Estadio Edgardo Baltodano Briceño.
  • Vuelta: sábado 13 de diciembre, 8 p.m. — Estadio Alejandro Morera Soto.
Saprissa vs. Cartaginés

  • Ida: jueves 11 de diciembre, 8 p.m. — Estadio José Rafael “Fello” Meza.
  • Vuelta: domingo 14 de diciembre, 4 p.m. — Estadio Ricardo Saprissa.

