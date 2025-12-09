Es tendencia:
Real España vs. Olimpia: ¿A qué hora y cómo ver el primer partido de la Triangular? Liga Nacional de Honduras 2025

Comienza la triagular que define al nuevo campeón de la Liga Nacional de Honduras. Olimpia visita a Real España.

Real España y Olimpia arrancan la Triangular de la Liga Nacional de Honduras.
Real España y Olimpia arrancan la Triangular de la Liga Nacional de Honduras.

Olimpia arranca su camino a la Copa 40. El León que fue líder de las vueltas regulares del Apertura 2025 visita a Real España que quiere por fin dar el gran paso con Jeaustin Campos.

El formato para definir al campeón ha cambiado y este será el primer duelo de las novedosas triangulares que se jugarán cada tres días hasta el 28 de diciembre. Luego los dos ganadores de sector A y B disputan la gran final.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Olimpia vs. Real España por la triangular del sector A del Apertura 2025?

  • Día: miércoles 10 de diciembre de 2025
  • Hora: 8:00 p.m. (hora de Honduras)
  • Estadio: Morazán de San Pedro Sula
  • Torneo: primera jornada de la fase triangular sector A

¿Dónde ver EN VIVO Real España vs. Olimpia? Triangular Torneo Apertura 2025

El primer partido de la Triangular de la Liga Nacional de Honduras se podrá ver EN VIVO por el canal de Deportes TVC, tanto en suelo catracho como en Estados Unidos.

¿Cómo llega Real España a la Triangular?

Los dirigidos por Jeaustin Campos vienen de empatar 0-0 ante UPNFM. La Máquina debe de reponerse si quiere caminar rumbo al título.

La Máquina acabó en la quinta posición en la tabla de posiciones y tras el sorteo que realizó quedó emparejado con Olimpia y Motagua en el sector A.

¿Cómo llega Olimpia a la Triangular?

El León llega descansado, ya que su último partido lo ganó 3-0 porque Victoria no se presentó al cotejo debido a una deuda de salarios que tiene con sus jugadores.

Olimpia finalizó primero y buscará comenzar con pie derecho camino al Bicampeonato y la Copa 40 en Honduras.

