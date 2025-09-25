Panamá vs. Paraguay: ¿A qué hora y dónde ver el debut de la Selección? Mundial Sub-20 de Chile 2025

Panamá y Paraguay se enfrentarán en el partido que significará el debut de estos equipos en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. Darán así apertura a la actividad del Grupo B. Ahí comparten su sueño también con Ucrania y la República de Corea.

Los dirigidos por Jorge Luis Dely Valdés llegan a esta cita tras atravesar las cuatro semanas más intensas de la preparación. Estas fueron en suelo chileno, con varios amistosos disputados a puertas cerradas y la mira puesta en los octavos de final.

Desde Fútbol Centroamérica, le contamos todo lo que usted tiene que saber del enfrentamiento protagonizado por La Canalera y sus pares guaraníes. Tendrá a continuación datos para seguir la transmisión y conocer cada una de las partes.

Publicidad

Publicidad

ver también La jugada de la que habla todo Panamá: Kadir Barría debutó en Botafogo y casi le anota el gol del triunfo a Gremio

¿Cuándo y a qué hora juega Panamá vs. Paraguay por el Mundial Sub-20 de Chile?

Panamá se enfrentará a Paraguay para darle apertura a la actividad del Grupo B para la Copa Mundial Sub-20. Será el sábado 27 de septiembre desde las 17.00 horas de Centroamérica, lo que equivale a las 18.00 horas canaleras y las 19.00 horas ET de los Estados Unidos. Se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander.

¿Cómo ver EN VIVO Panamá vs. Paraguay por el Mundial Sub-20 de Chile 2025?

El partido entre Panamá y Paraguay por el Mundial Sub-20 de Chile 2025 podrá verse en suelo canalero a través de Tigo Sports, así como en la pantalla de FIFA+ en casi todo el mundo. En los Estados Unidos, se podrá sintonizar por FuboTV.

Publicidad

ver también Lo deja evidencia: El papá de Kadir Barría arremete contra Felipe Baloy y hace tremenda confesión

¿Cómo llega Panamá al debut del Mundial Sub-20 de Chile?

Panamá clasificó al Mundial Sub-20 tras alcanzar las semifinales del Campeonato de Concacaf. Los dirigidos por Jorge Dely Valdés combinan, aún con su juventud a cuestas, experiencia y frescura. La plantilla lleva un total de 21 futbolistas, con 10 legionarios y 11 jugadores de la LPF. Este será su séptima competencia.

Publicidad

¿Cómo llega Paraguay al debut del Mundial Sub-20 de Chile?

Paraguay clasificó después de terminar en el cuarto lugar del Campeonato Sub-20 de la Conmebol. Los conducidos por Antolín Alcaraz se ilusionan con hacer un buen papel. Su mejor actuación histórica fue en 2001, cuando llegaron hasta las semifinales y cayeron 5-0 ante Argentina, anfitriona y eventual campeona.

Publicidad

ver también Todo Panamá consternado con la noticia que impacta a Dely Valdés antes del Mundial

Panamá en el Mundial Sub-20 de Chile 2025: formato y juego

El Mundial Sub-20 reúne a 24 selecciones que se agrupan en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Cada selección disputa tres partidos en la fase de grupos, donde se enfrentarán todos contra todos por los puntos en disputa.

Para avanzar a octavos de final, estos equipos deben cumplir con uno de estos escenarios: ser uno de los dos primeros lugares de su grupo, o bien quedar entre los cuatro mejores terceros de todas las divisiones en total. Avanzan 16 de 24.

Publicidad