Osael Maroto le respondió a Hernán Medford y lo expuso ante todo Costa Rica: “Me contactó”

La tensión entre Hernán Medford y Osael Maroto sumó un nuevo capítulo y ahora fue el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol quien decidió romper el silencio. Lejos de esquivar la polémica, el jerarca salió al frente y reveló un dato que cambia por completo el contexto de las duras críticas lanzadas por el técnico nacional en los últimos días.

Las declaraciones de Medford, en las que aseguró que Maroto “se va a hundir solo”, generaron un fuerte ruido en el ambiente del fútbol costarricense. Sin embargo, según confirmó el propio presidente de la Fedefútbol, ese cruce no surgió de la nada.

¿Qué le contestó Osael Maroto a Hernán Medford?

Maroto reveló que fue el mismo Hernán Medford quien lo contactó directamente para consultar si estaba siendo considerado para el puesto de director de Selecciones Nacionales, un cargo estratégico dentro de la estructura federativa.

“Quiero ser muy claro y transparente. El señor Hernán Medford me contactó directamente para consultarme si estaba siendo tomado en cuenta para el puesto de director de Selecciones”, afirmó Maroto en entrevista con CR Hoy.

Hernán Medford había pedido ser director de selecciones nacionales.

Según explicó el jerarca, su respuesta fue inmediata y se manejó dentro de los canales formales: solicitó el currículum del técnico, el cual posteriormente fue remitido al Comité Director y al equipo técnico encargado de analizar los perfiles de manera colegiada.

El quiebre en la relación

Medford había manifestado públicamente que antes solía buscar a Maroto para pedirle consejos, algo que según su versión dejó de hacer cuando este asumió la presidencia de la Federación. No obstante, la versión del jerarca apunta a que el contacto sí existió y fue reciente, motivado por un interés laboral concreto.

El antecedente en Sporting

Consultado sobre su valoración profesional del técnico, Maroto fue directo y dejó claro que su referencia más cercana no es positiva: “A nivel personal, la referencia más cercana que tengo sobre el trabajo de Hernán es su etapa en Sporting”.

Maroto fue más allá y señaló falencias en aspectos como la metodología de trabajo, la gestión del grupo y los resultados obtenidos, factores que, según indicó, pesaron negativamente dentro de la evaluación técnica.