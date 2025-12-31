Este miércoles, antes de que finalice el 2025, la Liga Deportiva Alajuelense le dio la noticia que más quería a Óscar Ramírez sobre la llegada de uno de los fichajes más prometedores y que también generó polémica por su salida del Club Sport Herediano.

La Liga anunció la contratación de Kenneth Vargas como nuevo jugador para el 2026. El extremo derecho estará ligado al club manudo a través de un préstamo, ya que su ficha pertenece al Heart of Midlothian FC, donde tiene contrato hasta 2029.

“A darlo todo por los colores y su gente“, avisó Alajuelense a Vargas tras comunicar su contratación. De esta manera, el de San José se suma al conjunto manudo tras dejar Herediano, donde apenas pasó seis meses desde su vuelta a Costa Rica.

No fue una estadía positiva para Vargas en el Team. Apenas siete partidos sumó el jugador ofensivo desde que arribó en septiembre y cuatro de esos fueron como titular. Se marchó con un gol y una asistencia, ambos en el duelo contra San Carlos.

El filazo de Kenneth Vargas en Herediano antes de irse

Además, antes de su salida, en el mes de noviembre reveló que su poca participación no pasaba por razones futbolísticas: “Acá, en Heredia, por factores equis, extrafútbol, no he tenido tanta oportunidad, pero yo sé el trabajo que hago día a día“.

Vargas tendrá la tarea de reemplazar a Kenyel Michel, quien seguirá su carrera en la MLS con el Minnesota United. Con este refuerzo, Machillo Ramírez tapa el hueco que tenía en dicha posición, aunque Michel lo hacía en la izquierda y Vargas sobre el extremo derecho.